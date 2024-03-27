〈美股早盤〉成長型股票走揚 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 21:50

美股主要指數周三 (27 日) 開高，因晶片製造商和成長型股票走揚，接下來在美國連假前，市場緊盯關鍵經濟數據公布以及美國央行官員發表談話。

截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 0.5%。

美股主要指數期貨在周三開盤前小幅走高，交易員替第一季末的再平衡做準備，退休基金可能會出售約 320 億美元的股票，重新平衡倉位。日元從 34 年低點反彈，因市場猜測日本官員可能準備干預匯市提供支撐。

日本財務省、日本央行和日本金融廳的官員舉行自去年 5 月底以來的首次三方會談，討論市場問題。會談結束後，主管外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 承諾將對外匯市場的過度波動採取適當行動，他認為日元今日早些時候跌至 34 年新低的背後原因是投機行為。

法國農業信貸銀行駐加新坡資深外匯策略師 David Forrester 表示，日本央行將扣下干預匯市的板機。

La Francaise Asset Management 駐巴黎策略師 Francois Rimeu 表示：「我對股市相當樂觀，只要整體形勢不發生變化，投資人就可以順其自然。」他認為，有鑑於科技股和美股之間的「極端」估值差距，這輪上漲有可能擴大到市場的其他板塊，例如歐洲或中型股。

截至台北時間周三（27 日）22 時許：

焦點個股：

默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 4.74%，至每股 131.47 美元

美國食品藥物管理局 (FDA) 批准了默沙東旗下用於治療肺動脈高壓（PAH）。據悉，在沒有保險的情況下，該藥物每瓶售價為 1.4 萬美元，絕大多數患者每三周服用一瓶，即每年需花費約 24.2 萬美元。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤股價上漲 3.58%，至每股 19.97 美元

美國網紅券商羅賓漢 (Robinhood) 美股盤前漲 5.8%，報每股 20.4 美元。消息面上，羅賓漢正在向美國消費者推出一種信用卡，以擴大其在個人理財市場的立足點。據悉，該信用卡僅向羅賓漢金卡計畫訂閱用戶提供，不收取年費或海外交易費用。該信用卡對所有類別的消費都提供 3% 的現金回饋。

Meta Platforms 早盤股價下跌 0.42%，至每股 493.80 美元

根據外媒《The Information》報導，臉書母公司 Meta Platforms 仍計畫透過與騰訊 (0700-HK) 合作，可能在今年第四季於中國推出更便宜版本的 Quest 3。據悉該裝置可能命名「Quest 3 Lite」或「Quest 3S」，但一切仍不明朗，可能會改變。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國小型股正遭遇 20 多年來最糟糕的表現。自 2020 年初以來，羅素 2000 指數上漲了 24%，落後標普 500 指數同期超過 60% 的漲幅。分析師稱，近年來，由於資產負債表相對薄弱、定價能力不強的小型股尤其受到高通膨和借貸成本急劇上升的影響，因此這兩個指數之間出現了異常懸殊的差距。