〈美股早盤〉成長型股票走揚 主要指數開高
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 21:50
美股主要指數周三 (27 日) 開高，因晶片製造商和成長型股票走揚，接下來在美國連假前，市場緊盯關鍵經濟數據公布以及美國央行官員發表談話。
截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 0.5%。
美股主要指數期貨在周三開盤前小幅走高，交易員替第一季末的再平衡做準備，退休基金可能會出售約 320 億美元的股票，重新平衡倉位。日元從 34 年低點反彈，因市場猜測日本官員可能準備干預匯市提供支撐。
日本財務省、日本央行和日本金融廳的官員舉行自去年 5 月底以來的首次三方會談，討論市場問題。會談結束後，主管外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 承諾將對外匯市場的過度波動採取適當行動，他認為日元今日早些時候跌至 34 年新低的背後原因是投機行為。
法國農業信貸銀行駐加新坡資深外匯策略師 David Forrester 表示，日本央行將扣下干預匯市的板機。
美股今年開局強勁，主要指數均創下歷史新高。標普 500 指數連續第五個月上漲，不過在聯準會 (Fed) 公布其最偏好的通膨指標之前，本周的走勢一直較為溫和。
La Francaise Asset Management 駐巴黎策略師 Francois Rimeu 表示：「我對股市相當樂觀，只要整體形勢不發生變化，投資人就可以順其自然。」他認為，有鑑於科技股和美股之間的「極端」估值差距，這輪上漲有可能擴大到市場的其他板塊，例如歐洲或中型股。
其他市場方面，歐元區數據顯示經濟信心有所改善，支撐該地區可能很快就會走出近期疲軟的預期。
截至台北時間周三（27 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 310.62 點或 0.79%，暫報 39,592.95 點
- 那斯達克綜合指數上漲 50.25 點或 0.31%，暫報 16,365.95 點
- 標普 500 指數上漲 29.87 點或 0.57%，暫報 5,233.45 點
- 費半上漲 15.38 點或 0.32%，暫報 4,867.26 點
- 台積電 ADR 下跌 1.77% 至每股 136.38 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.222%
- 紐約輕原油下跌 0.33% 至每桶 81.35 美元
- 布蘭特原油下跌 0.36% 至每桶 85.94 美元
- 黃金上漲 0.42% 至每盎司 2,208.40 美元
- 美元指數升至 104.135
焦點個股：
默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 4.74%，至每股 131.47 美元
美國食品藥物管理局 (FDA) 批准了默沙東旗下用於治療肺動脈高壓（PAH）。據悉，在沒有保險的情況下，該藥物每瓶售價為 1.4 萬美元，絕大多數患者每三周服用一瓶，即每年需花費約 24.2 萬美元。
羅賓漢 (HOOD-US) 早盤股價上漲 3.58%，至每股 19.97 美元
美國網紅券商羅賓漢 (Robinhood) 美股盤前漲 5.8%，報每股 20.4 美元。消息面上，羅賓漢正在向美國消費者推出一種信用卡，以擴大其在個人理財市場的立足點。據悉，該信用卡僅向羅賓漢金卡計畫訂閱用戶提供，不收取年費或海外交易費用。該信用卡對所有類別的消費都提供 3% 的現金回饋。
Meta Platforms 早盤股價下跌 0.42%，至每股 493.80 美元
根據外媒《The Information》報導，臉書母公司 Meta Platforms 仍計畫透過與騰訊 (0700-HK) 合作，可能在今年第四季於中國推出更便宜版本的 Quest 3。據悉該裝置可能命名「Quest 3 Lite」或「Quest 3S」，但一切仍不明朗，可能會改變。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
美國小型股正遭遇 20 多年來最糟糕的表現。自 2020 年初以來，羅素 2000 指數上漲了 24%，落後標普 500 指數同期超過 60% 的漲幅。分析師稱，近年來，由於資產負債表相對薄弱、定價能力不強的小型股尤其受到高通膨和借貸成本急劇上升的影響，因此這兩個指數之間出現了異常懸殊的差距。
根據 S3 Partners 最新發布的報告，今年迄今，加密貨幣概念股的總空頭部位已增至近 110 億美元，其中超過 80% 的空頭部位集中在「比特幣持倉大戶」MicroStrategy(MSTR-US) 和數位貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 這兩家公司。分析稱，如果做空者對加密貨幣概念股的押注錯誤，他們可能會面臨更大的損失，特別是如果引發逼空行情。
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