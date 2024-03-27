美3月消費者信心指數持穩 未來經濟展望惡化

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 02:30

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (26 日) 公布 3 月消費者信心指數變動不大，美國民眾對目前狀況持樂觀態度，但對前景悲觀情緒略有上升。

3 月消費者信心指數報 104.7，略低於修正後前值 104.8。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國經濟評議會 3 月消費者信心指數報 104.7，低於市場預期的 106.9，前值自 106.7 下修至 104.8，已經連續第五個月下修。值得注意的是，該月預期指數降至 73.8，創去年 10 月以來新低，而現況指數則升至 151。

消費者信心指數前值已連續第五個月下修。(圖：ZeroHedge)

儘管近幾個月來的消費者信心指數有所改善，但據高不下的物價和不斷飆升的借貸成本正在影響美國民眾的購買力。此外，就業市場的逐漸降溫可能會限制短期內的樂觀情緒。

報告顯示，雖然受訪者認為通膨不會再加速，也不會有太大衰退風險，但他們似乎更擔心大選。另一項調查也顯示，消費者信心在某種程度上處於停滯狀態，因為選名正在等待 11 月的選舉結果，以確定經濟方向。

經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 聲明表示：「與前幾個月相比，消費者對美國的政治環境表達更多擔憂。在過去六個月內，消費者信心持續橫向移動，沒有真正上升或下滑，無論是收入還是年齡群體。

至於備受矚目的通膨預期方面，儘管今年初通膨數據接連超預期成長，但消費者似乎並不擔心，未來 12 個月的平均通膨預期接近 4 年來新低，僅小幅升至 5.3%。

未來 12 個月的平均通膨預期接近 4 年來新低，僅小幅升至 5.3%。(圖：ZeroHedge)

就業市場方面，消費者也依然保持樂觀態度，認為目前就業機會充足的消費者比例升至 7 月來新高，而認為很難找到工作的消費者比例降至約一年來新低。經濟學家密切留意這兩個指標之間的差距，衡量就業市場的強弱，這一差距也擴大到 8 個月來新高。

(圖：ZeroHedge)

不過展望未來 6 個月，消費者對商業環境、收入和就業市場看法普遍更為悲觀，他們對家庭的財務狀況也不太樂觀。