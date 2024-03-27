傳Meta仍計劃攜手騰訊在中國推出平價版Quest 3

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 20:20

根據外媒《The Information》報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 仍計畫透過與騰訊 (0700-HK) 合作，可能在今年第四季於中國推出更便宜版本的 Quest 3。據悉該裝置可能命名「Quest 3 Lite」或「Quest 3S」，但一切仍不明朗，可能會改變。

去年 3 月遭另一家外媒《The Verge》曝光的 Meta 硬體技術路線會議顯示，該公司在 Quest 3 之後，計劃今年推出新的頭戴式裝置，主打價格在虛擬實境 (VR) 消費市場上最具吸引力。

據了解，該款頭戴裝置將採用 Quest 3 的 Snapdragon XR2 Gen 2 晶片組，但使用 Quest 2 的菲涅耳透鏡 (Fresnel lens) 節省成本。另外 XR2 Gen 2 擁有強大的 GPU，一些開發人員已使用該晶片來提供更好的畫面，而在 Quest 韌體 (firmware) 中發現的證據表明，該裝置支援彩色混合實境 (MR)。

由於國外公司必須跟中國企業合資這一點，此前有新聞稱 Meta 正在跟騰訊接洽合作事宜，有望把新款的 Quest 3 系列帶入中國。但在今年年初，中國大陸有多家媒體報道稱騰訊和 Meta 的合作已經暫停。

根據《The Information》騰訊和 Meta 的合作架構是：騰訊將在中國銷售 Quest 頭戴裝置並提供相關支援，兩家公司將共同致力於 Quest Store 內容的在地化。Meta 將獲得大部分設備收入，而騰訊將獲得大部分內容收入。對於騰訊來說，這並不是什麼新穎的計畫，這跟銷售 Switch 的分成策略類似。

報導也提到，倘若雙方合作成真，則所謂的「Quest 3 Lite」或「Quest 3S」將成為字節跳動 Pico 的勁敵，後者計劃今年推出升級版的 Pico 4S。此外，蘋果 (AAPL-US) 的 Vision Pro 也將在今年下半年於中國上市，並將提供騰訊的應用和服務。