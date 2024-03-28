Reddit遭點名建議做空 盤中股價跌近12%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-28 00:40

社群媒體公司 Reddit 周三 (27 日) 盤中股價跌近 12%，有望創下該公司上市以來最大單日跌幅。此前避險基金 Hedgeye Risk Management 發布一份報告，將 Reddit 納入做空建議，稱該股股價應比當前水準低 50% 左右。

截稿前，Reddit(RDDT-US)周三盤中股價下跌 11.86%，每股暫報 57.39 美元，較稍早前的 15% 跌幅有所收窄。自該股在 3 月 21 日首次公開發行 (IPO) 以來股價一直上漲，首日交易狂飆 48%，當時發行價為每股 34 美元。

分析師 Andrew Freedman 寫道:「在 IPO 之前，我們把 RDDT 放在了空頭名單上，反映出我們認為該股是基本面空頭，但 IPO 之後的幾天可能會出現波動，不是積極做空的合適時機。」

對於上述報導與說法，Reddit 並未回應置評請求。

在最初的幾天交易中，Reddit 股價上漲 90% 以上，周二收在每股 65.11 美元的歷史新高。根據 Hedgeye 的說法，該股「被嚴重高估」，交易價格應該更接近其每股 34 美元的 IPO 價格，比周二收盤時低約 50%。

Freedman 補充道：「該交易獲得超額認購，流通股規模較小，估值區間看起來合理，而且他們選擇 IPO 的時機正好與公司上市後第一季度營收和用戶成長加速的預期相吻合。」

儘管如此，公開市場對 Reddit 的熱烈歡迎顯示出投資者對人工智慧 (AI) 的熱情，而 AI 正是該公司 IPO 的核心。 Reddit 的 IPO 是美國交易所今年第四大上市規模，對於近年來擱置上市計畫的科技公司來說，這是一個正面的訊號。