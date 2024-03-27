日元跌至34年低點後 神田真人警告不排除採取任何應對措施

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 19:42

根據外媒周三 (27 日) 報導，日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 承諾將對外匯市場的過度波動採取適當行動，他認為日元今日早些時候跌至 34 年新低的背後原因是投機行為。

日本周三當地時間 18 時 15 分，日本財務省、央行和金融廳召開緊急會議討論國際金融市場問題。神田真人在會後說：「日元走勢並未反映基本面，近期日元走軟背後有明顯投機因素。不能容忍外匯市場的投機行動。高度緊急地密切注意外匯波動情況；不排除採取任何措施來應對無序外匯波動。 」

此外，神田真人也表示，匯率兩周 4% 的波動並不溫和，一如既往隨時準備行動。據悉，此次會議為自去年 5 月以來首次三方會議。

會議開始前，美元兌日元短線下跌逾 60 點，但神田真人的口頭干預未能支撐日元漲勢。截稿前，美元兌日元匯率報 151.08，距離上次日本直接干預匯市時的水準 151.97 僅一步之遙。

自日銀 (日本央行、BOJ) 今年 3 月宣布 2007 年以來的首次升息以來，日元持續走軟，美元兌日元一路飆升，已升至 151 上方。日銀委員、鷹派領軍人物田村直樹周三「放鴿」，並表示金融環境仍將保持寬鬆，加劇日元跌勢。

隨著日元持續走軟、空頭蜂擁而入，日本外匯主管一周內已連發兩次強烈干預警告，日本政府干預匯市的風險與日俱增。

從日本當局的介入歷史來看，152 也是一大重要關卡。 2022 年 9 月，日本在日元跌至 146 時進行了干預，此後日本當局又兩次出手干預，最後一次是在當年 10 月，當時日元匯率達到 151.95，