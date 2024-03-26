〈陸港盤後〉央行總裁稱房市已出現積極信號 A股三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-26 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（26 日）收盤同步走高，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，中國有能力實現全年 5% 左右的經濟成長目標，且房市已經出現一些積極信號。

滬指周二收盤漲 0.17% 報 3,031.48 點，深證成指漲 0.28% 報 9,449.43 點，創業板指漲 0.44% 報 1,841.54 點；兩市成交額合計人民幣 9,559 億元，「北向資金」淨買入 47.25 億元。

房地產、釀酒、環保、汽車、銀行、農業等族群走高，媒體、煤炭、半導體、石油等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤漲 0.88%，報 16,618.32 點，恒生科技指數漲 1%，報 3,471.49 點。

潘功勝周一出席中國發展高層論壇時指出，中國經濟保持回升態勢，中國有能力實現全年 5% 左右的成長目標。今年以來，央行增強貨幣政策逆周期調節力道，政策效果持續顯現，未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備。

潘功勝說，將結合調控形勢需要，靈活適度、精準有效實施穩健的貨幣政策，把維護物價穩定、推動物價溫和回升列為貨幣政策的重要考量，繼續為經濟回升營造良好貨幣金融環境。

潘功勝表示，金融體系運行穩健，金融機構總體健康，風險抵禦能力較強。房地產市場已出現一些積極信號，長期健康穩定發展具有堅實的基礎，房地產市場波動對金融體系影響有限。

此外，潘功勝說，中國政府的債務水準在國際上處於中游偏下水準，化解地方政府債務風險的政策逐步奏效。

此外，中國商務部副部長郭婷婷周二表示，下一步，將按照黨中央、國務院的決策，著力促進消費穩定增長，推動外貿質升量穩。

在消費方面，商務部將鼓勵汽車、家電等消費品以舊換新，培育壯大綠色、數位等新型消費，推動服務消費創新發展。