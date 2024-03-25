路透：中國敦促銀行加速批准地產開發商新貸款

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-25 22:10

路透周一 (25 日) 援引知情人士透露，中國監管機構正敦促各銀行加快審批向資金匱乏的私人房地產開發商發放的新貸款，此舉旨在提振購房者的信心，但這可能會降低銀行的資產品質。

報導指出，這項措施使用所謂「白名單」機制，這是北京方面最新的支持措施，旨在緩解房地產行業前所未有的流動性緊張，刺激購房。中國 2 月新房價已連續第 8 個月下跌。

儘管中國政府一再敦促，但多數大型銀行迄今都避免大幅增加對受危機衝擊行業的信貸曝險，粉碎對中國經濟至關重要的銀行業復甦的希望。

據悉，目前銀行業監管機構希望加快「白名單」機制下住宅計畫的貸款審批，從上周開始生效。國家金融監督管理總局 (NFRA) 沒有回應路透的置評請求。

開發商表示，銀行一直不願向房地產項目發放新貸款，而大多是延長現有貸款的期限，並降低現有貸款的利率。

知情人士說，「白名單」計畫涵蓋了需要 1.5 兆元 (2,075.1 億美元) 新融資的政府和私人開發商的項目。在上周的指令中，監管機構要求銀行在 6 月底前完成所有貸款的批准和發放。該知情人士補充說：「央行重申，銀行應平等對待民營和國有開發商支持的計畫。」

龍洲經訊 (Gavekal Dragonomics) 中國研究部副主任 Christopher Beddor 表示：「銀行非常清楚，他們可能會在這些 (房地產) 貸款上賠錢。但這個決定並不完全取決於他們。」

另外根據 LSEG 數據，中國五大國有銀行中，有三家將在 2023 年公布淨利萎縮，而其他兩家預料將顯示利潤成長放緩。

數據顯示，作為衡量獲利能力的關鍵指標，淨利差 (NIM) 估計將進一步被壓縮至 1.29% 至 1.74% 的歷史低點，低於監管機構認為合理獲利能力所需的 1.8% 的門檻。

3 家私人開發商表示，面對獲利壓力，最初作為「白名單」機制的一部分，銀行只是調整現有貸款的還款計畫，而且所有貸款都只發放給了大城市的計畫。