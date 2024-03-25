5G支出放緩 愛立信瑞典裁員1,200人

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-25 23:00

愛立信 (Ericsson) 周一 (25 日) 表示將在瑞典裁員 1,200 人以降低成本，隨著客戶減少在 5G 設備上的支出，此舉為今年稍早宣布削減成本措施的一部分。此外，該公司還計劃透過減少設施、顧問數量以及簡化流程。市場分析認為，這可能不是唯一一次的裁員潮，下半年可能還有一波。

愛立信在去年裁員 8,500 人之後，其與芬蘭的諾基亞 (Nokia) 等電信設備供應商預估，隨著北每 5G 設備銷售放緩，今年仍將面臨挑戰，預料印度的 5G 設備銷量也將從創紀錄的水準下滑。諾基亞去年 10 月也表示將裁員多達 1.4 萬人，占員工總數的 16%。

愛立信今年 1 月曾透露，可能會考慮進一步削減成本，其中包括裁員，但當時並未給出具體數字。另外，該公司周一還表示，正在與工會就裁員問題進行談判，不過也沒有透露裁員此舉可以省下多少現金。

截至去年，愛立信裁員人數約占瑞典員工總數的 8.6%。歐洲電信設備製造商一直難以從整個行動服務業支出放緩的影響中反彈，愛立信先前曾警告，其在中國以外的市場在今年仍呈現持續下滑趨勢，許多營運商的投資仍處在「不可持續的低水準」。

行動通訊營運商正在削減網路支出，也抱怨歐洲的競爭環境損害投資回報。諾基亞和愛立信還必須應對「開放式無線存取網路」(open radio access networks) 的出現，這種技術將讓營運商更容易使用多個供應商，可能引發設備商之間的競爭。