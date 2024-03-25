〈美股早盤〉關鍵經濟數據出爐前市場情緒謹慎 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-25 21:38
繼上周強勁反彈後，美股主要指數周一 (25 日) 低開，原因是投資人在美國公布關鍵數據之前評估企業獲利前景，這些數據也可能替聯準會 (Fed) 的政策路徑提供進一步線索。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數跌 0.2%，費城半導體指數跌近 0.8%。
本周將有大量經濟數據出爐，其中包括 Fed 青睞的通膨指標，交易商正處於觀望狀態。儘管在 Fed 主席鮑爾上周發表鴿派言論後，投資人越來越相信今年會降息，但在最近的反彈之後，投資人對股市估值感到不安。
BFT IM 駐巴黎的研究和策略主管 Jeanne Asseraf-Bitton 表示：「當向上的催化劑變得罕見，估值又很高時，風險就會變得明顯。未來幾周將會更加複雜。」
在大宗商品方面，由於俄羅斯襲擊事件後地緣政治動盪升級，以及對大宗商品前景的積極評論，油價上漲。金價變動不大，而鐵礦石則創下 6 個月來最大單周漲幅。比特幣價格上漲，推高美國盤前交易中加密貨幣相關股票的股價。
亞洲市場表現平平，日本股市在一名高級官員發出匯率警告後下跌；在貨幣當局提供支持的跡象下，日元升值。亞洲股市連續第二個交易日下滑，日本東證指數 (Topix) 是表現最差的股指之一，韓國綜合股價指數也下跌，澳洲股市小幅走高。
由於美元走弱，中國央行設定了強於預期的每日參考利率，離岸人民幣匯率上升。人民幣每日中間價與預估之間的差距是去年 11 月以來最大，根據外媒估算，中國人民銀行在公開市場操作中淨注入人民幣 400 億元 (合 55.6 億美元)。
截至台北時間周一（25 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 58.69 點或 0.15%，暫報 39,417.21 點
- 那斯達克綜合指數下跌 82.38 點或 0.50%，暫報 16,346.44 點
- 標普 500 指數下跌 13.53 點或 0.26%，暫報 5,220.65 點
- 費半下跌 58.96 點或 1.20%，暫報 4,849.30 點
- 台積電 ADR 下跌 0.34% 至每股 140.06 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.228%
- 紐約輕原油上漲 0.57% 至每桶 81.09 美元
- 布蘭特原油上漲 0.48% 至每桶 85.84 美元
- 黃金上漲 0.73% 至每盎司 2,175.70 美元
- 美元指數跌至 103.90
焦點個股：
Lucid Group(LCID-US) 早盤股價上漲 7.94%，至每股 2.99 美元
電動車製造商 Lucid 宣布已與其大股東 Ayar Third Investment Company 公共投資基金 (PIF) 的附屬公司，將透過私募購買一系列價值 10 億美元的新發行的可轉換優先股，但須符合慣例成交條件。
波音 (BA-US) 早盤股價上漲 2.23%，至每股 193.05 美元
波音執行長凱爾洪 (Dave Calhoun) 周一向員工發表講話，宣布自己辭去執行長一職以及董事會和管理層變動。凱爾洪把阿拉斯加航空 1282 航班事件稱之為「分水嶺時刻」。
百度 (BIDU-US) 早盤股價上漲 1.36%，至每股 103.57 美元
有媒體稱百度將替蘋果今年發表的 iPhone16、Mac 系統和 ios18 提供 AI 功能。蘋果將大陸國行版 iPhone 等設備採用國產大模型 AI 功能主要出於合規需求，該公司短期內還無法解決合規問題，但海外版 iPhone 等設備 AI 功能均來自蘋果自己的大模型。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
華爾街最樂觀的市場分析師之一、FundStrat Global Advisors 的聯合創始人兼研究主管 Thomas Lee 堅信，追蹤小型股的羅素 2000 指數今年將上漲 50%。他表示，兩個催化劑正在起作用，一是 Fed 在 2023 年秋天暗示已經結束升息，另一方面是投資人對 AI 潛在經濟影響的興趣激增。
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