〈美股早盤〉關鍵經濟數據出爐前市場情緒謹慎 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-25 21:38

繼上周強勁反彈後，美股主要指數周一 (25 日) 低開，原因是投資人在美國公布關鍵數據之前評估企業獲利前景，這些數據也可能替聯準會 (Fed) 的政策路徑提供進一步線索。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數跌 0.2%，費城半導體指數跌近 0.8%。

本周將有大量經濟數據出爐，其中包括 Fed 青睞的通膨指標，交易商正處於觀望狀態。儘管在 Fed 主席鮑爾上周發表鴿派言論後，投資人越來越相信今年會降息，但在最近的反彈之後，投資人對股市估值感到不安。

BFT IM 駐巴黎的研究和策略主管 Jeanne Asseraf-Bitton 表示：「當向上的催化劑變得罕見，估值又很高時，風險就會變得明顯。未來幾周將會更加複雜。」

在大宗商品方面，由於俄羅斯襲擊事件後地緣政治動盪升級，以及對大宗商品前景的積極評論，油價上漲。金價變動不大，而鐵礦石則創下 6 個月來最大單周漲幅。比特幣價格上漲，推高美國盤前交易中加密貨幣相關股票的股價。

由於美元走弱，中國央行設定了強於預期的每日參考利率，離岸人民幣匯率上升。人民幣每日中間價與預估之間的差距是去年 11 月以來最大，根據外媒估算，中國人民銀行在公開市場操作中淨注入人民幣 400 億元 (合 55.6 億美元)。

截至台北時間周一（25 日）22 時許：

焦點個股：

Lucid Group(LCID-US) 早盤股價上漲 7.94%，至每股 2.99 美元

電動車製造商 Lucid 宣布已與其大股東 Ayar Third Investment Company 公共投資基金 (PIF) 的附屬公司，將透過私募購買一系列價值 10 億美元的新發行的可轉換優先股，但須符合慣例成交條件。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 2.23%，至每股 193.05 美元

波音執行長凱爾洪 (Dave Calhoun) 周一向員工發表講話，宣布自己辭去執行長一職以及董事會和管理層變動。凱爾洪把阿拉斯加航空 1282 航班事件稱之為「分水嶺時刻」。

百度 (BIDU-US) 早盤股價上漲 1.36%，至每股 103.57 美元

有媒體稱百度將替蘋果今年發表的 iPhone16、Mac 系統和 ios18 提供 AI 功能。蘋果將大陸國行版 iPhone 等設備採用國產大模型 AI 功能主要出於合規需求，該公司短期內還無法解決合規問題，但海外版 iPhone 等設備 AI 功能均來自蘋果自己的大模型。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：