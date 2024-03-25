飛機接連出包 波音董事長、執行長辭職

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-25 23:30

波音公司周一 (25 日) 宣布包括執行長在內的高層進行全面人事調整，作為管理高層改組計畫的一部分，因為近幾個月來其核心產品 737 Max 出現一系列的安全危機。

該公司在聲明中表示，執行長凱爾洪 (Dave Calhoun) 將於今年底辭職，董事長 Larry Kellner 將不會競選連任，在 5 月的公司年度會議上離開董事會，而商用飛機部門總裁 Stan Deal 也將離開公司且立即生效，由營運長 Stephanie Pope 接替職務。

凱爾洪在周一給全體員工的信中寫道：「眾所周知，阿拉斯加航空 1282 班機事故 (波音客機門塞掉落事故) 對於波音公司來說是一個分水嶺。 我在今年年底辭去執行長一職的決定是董事會已經做好的準備，管理和治理層面也將會有一系列變化。」

有分析指出，波音最暢銷的 737 Max 的安全事故不斷，導致負面輿論持續發酵，因此該公司不得不做出高層人事大改組的決定。

Vertical Research Partners 的分析師 Robert Stallard 周一對客戶說：「雖然有人失業很少值得慶祝，但我們認為這可能是波音董事會的明智之舉。波音的許多客戶、供應商和其他利益相關者可以說已經對該公司失去了信心，而它與美國聯邦航空管理局 (FAA) 和國家運輸安全委員會 (NTSB) 的關係顯然很緊張。」