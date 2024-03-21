盤後速報 - 神基(3005)下週(3月28日)除息4.99元，預估參考價145.01元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
神基(3005-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.99元。
以今日(3月21日)收盤價150.00元計算，預估參考價為145.01元，息值合計為4.99元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
神基(3005-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲16.04%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|150.00
|4.99409
|3.33%
|0.0
|2023/03/29
|55.6
|3.78363
|6.81%
|0.0
|2022/03/25
|56.6
|3.5898
|6.34%
|0.0
|2021/03/31
|66.8
|3.5871
|5.37%
|0.0
|2020/03/27
|45.55
|2.796
|6.14%
|0.0
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