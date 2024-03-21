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鉅亨速報

盤後速報 - 神基(3005)下週(3月28日)除息4.99元，預估參考價145.01元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

神基(3005-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.99元。

以今日(3月21日)收盤價150.00元計算，預估參考價為145.01元，息值合計為4.99元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

神基(3005-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲16.04%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 150.00 4.99409 3.33% 0.0
2023/03/29 55.6 3.78363 6.81% 0.0
2022/03/25 56.6 3.5898 6.34% 0.0
2021/03/31 66.8 3.5871 5.37% 0.0
2020/03/27 45.55 2.796 6.14% 0.0

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