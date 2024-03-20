與00940持股高度雷同? 00919樂享坐轎再創新高！該下車該緊抱?

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 20:30

上週熱烈募集的月配息型 ETF「元大台灣價值高息 00940」，金管會 18 日證實，共募集金額逾 1700 億元！此檔 ETF 即將於 4 月 1 日掛牌上市，不但具有月月配息，以及號稱股神巴菲特選股邏輯的優勢，加上發行價訂在 10 元的低價吸引投資人，自然是大賣！

然而，台灣歷史上從未有過這麼巨無霸型的基金或 ETF 要進場，持股卻與同樣是高股息 ETF 的 00919 有高度重疊，在預期心理及市場卡位下 000919 已經再創新高，面對這樣的情形，投資人該如何操作呢？

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，掌握以下兩大重點，即可趨吉避凶。第一，短期過度追捧往往造就短線高點，近期確實有早期卡位者陸續獲利下車跡象，00940 掛牌前 00919 可能見到短線高點；第二，00919 配息底氣夠強，第二季拉回仍值得股息愛好者進場布局。

首先，投資人要了解 00919 的規模已高達 1,658 億元，成分股卻僅有 30 檔；再加上 00940 募集規模逾 1,700 億元 (成分股有 50 檔)，雖然還看不到 00940 的所有成分股明細 (僅揭露前 10 大持股)，然而單就 10 大成分股來看，與 00919 是完全重疊！當短期資金過度湧入少數特定個股，必然會有超漲現象，而暴漲也容易引發暴跌。

阮蕙慈分析師提醒，00940 追蹤的是「台灣指數公司」所編製的「臺灣價值高息指數」，已於 2023 年 12 月 18 日公布，敏感度較高的機構法人、業內主力就會先佈局。然而，00940 募集截止的前一天 (3 月 14)00919 以及主要持股出現爆量長黑，代表第一批「搭便車」的資金已經開始下車。這意味著，當後知後覺的投資人聽說 00940 募集規模突破千億，才想要進場「搭便車」，其實已經遇到較早進場的業內主力和老手們在獲利了結。

00940 以募集前兩天 (3 月 11 日至 12 日) 金額報請成立，並於 18 日獲准成立，金管會主委黃天牧在立法院透露 00940 募資超過 1,700 億元。按照現行 ETF 的運作模式，成立日隔天就可以開始進場布局，最晚 4 月 1 日掛牌前布局完成。台股 3 月 19 日多檔 00940 成分股大漲，長榮 (2603-TW)、漢唐(2404-TW)、中美晶(5483-TW)、瑞儀(6176-TW)、神基(3005-TW)、新普(6121-TW) 等漲幅超過半根漲停板，然而 00940 卻尚未進場，顯見市場上短線搶搭便車的投機客很多。

阮蕙慈分析師提醒，這一波吸金熱潮讓想買的都買了、短線想搭便車的投機者也都上車之後，反而要留意等 00940 新募集的 1,700 多億元布局完畢，很可能即是「搭便車」的資金趁勢獲利了結的時機，是否即成為 00919 和主要成分股的短線股價高點，值得觀察。

中線來看，由於新成立的 ETF 頭三個月內暫不配息 (需要一段時間來累積息收，以做為後續配息的底氣)，因此 00940 第一次配息要等到 7 月份。每年 4 月、5 月較少上市櫃公司除權息，因此對 00940 來說，可能要等到 6 月再度進入台股除權息旺季，或 7 月首度配息前，才能再度吸引高配息愛好者的目光。倒是 00919 目前淨值 25.46 元(截至 3 月 18 日收盤) 當中已經累積高達 7% 的收益平準金(可供未來配息的基礎)，目前 00919 配息底氣充足，預計 5 月調整成分股，6 月中再次配息，屆時投資人可以逢低布局。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

00940 賣翻！00919 被抬轎！會漲到哪？緊抱還是下車？

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