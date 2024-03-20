【量大強漲股整理】ETF夯，萬九之上的選股操作策略為何?

鉅亨研報 2024-03-20 18:03

台股加權指數，今日開高走低，終場下跌 72.75 點收在 19784.45 點，跌幅 0.37%，成交量 5201 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 269.75 億，投信買超 159.2 億，自營商賣超 98.14 億，三大法人合計賣超 208.69 億，其中投信已經連續 14 天買超，總計 866.04 億

美股四大指數漲跌互見，市場靜待 Fed 周三會議決策，尋找利率政策的全新動向，AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達推出最新 AI 晶片後，股價先蹲後跳小幅上漲 1.07%，對手 AMD 則出現明顯賣壓，終場下跌 4.84%，台股方面，多數權值股下跌的情況下，指數開高走低，終場下跌 72.75 點收在 19784.45 點，跌幅 0.37%，成交量 5201 億元；今日收量增小黑 K，台股術面來看，雖然小幅跌破 5 日均線，但短、中、長期均線仍呈現多頭排列，再加上投資已經連續 14 天買超，總計 866.04 億，多頭氣勢尚未明顯減弱，此外，(00939-TW)ETF 及和 (00940-TW)ETF，兩檔高股息 ETF 未來將有上千億元資金進場，相關成分股都有機會表現。

股票方面，(2330-TW)台積電，股價開高走低，終場下跌 4 元，收在 758 元，(2317-TW)鴻海，今日股價延續強勢型態再創波段新高，來到 138 元大關，主要是因為 (NVDA-US) GB200 機櫃訂單目前由 (2317-TW) 鴻海和 (2382-TW) 廣達兩家企業瓜分。其中，(2317-TW)鴻海，於掌握垂直整合能力、與客戶密切合作，更是主要受惠者。(2454-TW)聯發科，股價開低震盪，終場下跌 20 元，收在 1130 元；

另外我們先前點名的 00940 及 00919 潛力股，AI 雙題材股 (3005-TW) 神基，今日股價開高走高攻上漲停，收盤價 155.5 元，再度創新歷史新高，不僅受惠於美國國防授權法案，在歐洲市場也陸續取得大額訂單，未來營收成長可期。不僅如此，佳螢早就已經預告 (3005-TW) 神基將會成為 00919ETF 和 00940 ETF 的新增成分股，籌碼面相當看好，自佳螢會員進場以來波段大賺四成以上，一充分驗證我們的選股邏輯。

另外佳螢在節目中公開預告過 FTF 成分股可留意的三檔全數噴出創新高!

https://www.youtube.com/shorts/RfEWkLf0DBU

請看短影音~



AI + 工雙題材，(3005-TW)神基，亮燈漲停，續創新高，矽晶圓大廠，(5483-TW)中美晶，大漲 + 6% 續創波段新高，營收連三年創新高 去年 EPS16.99 元，不僅 00919 新增，00940 也納入核心持股，激勵股價創新高。電力股 (1504-TW) 東元，改寫新高，去年稅後純益 58.3 億元，年增 + 68% 68.4%，每股純益 2.76 元；每股配息 2.2 元同步創高，股利配發率約 8 成，激勵股價就是創高! 通通領先預告在前面，事後驗證。

3/20

上市量大強漲

(5469-TW) 瀚宇博

(6191-TW) 精成科

(3005-TW) 神基

(3706-TW) 神達

(3406-TW) 玉晶光

(6605-TW) 帝寶

(1218-TW) 泰山

(6753-TW) 龍德造船

(3189-TW) 景碩

(4958-TW) 臻鼎 - KY



3/20

上櫃量大強漲

(6188-TW) 廣明

(5493-TW) 三聯

(3508-TW) 位速

(1785-TW) 光洋科

(6535-TW) 順藥

(5483-TW) 中美晶

(6593-TW) 台灣銘板

(6219-TW) 富旺

(8234-TW) 新漢

(4513-TW) 福裕

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師