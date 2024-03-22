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鉅亨速報

盤後速報 - 仁寶(2324)下週(3月29日)除息1.2元，預估參考價37.45元

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05

仁寶(2324-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(3月22日)收盤價38.65元計算，預估參考價為37.45元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

仁寶(2324-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為5C電子產品之研發、設計、產製及銷售。近5日股價上漲4.77%，集中市場加權指數上漲1.31%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/29 38.65 1.2 3.1% 0.0
2023/04/20 25.65 1.2 4.68% 0.0
2022/04/22 25.4 2.0 7.87% 0.0
2021/04/23 27.4 1.6 5.84% 0.0
2020/07/17 20.0 1.2 6.0% 0.0

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