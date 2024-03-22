盤後速報 - 仁寶(2324)下週(3月29日)除息1.2元，預估參考價37.45元
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:05
仁寶(2324-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(3月22日)收盤價38.65元計算，預估參考價為37.45元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
仁寶(2324-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為5C電子產品之研發、設計、產製及銷售。近5日股價上漲4.77%，集中市場加權指數上漲1.31%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/29
|38.65
|1.2
|3.1%
|0.0
|2023/04/20
|25.65
|1.2
|4.68%
|0.0
|2022/04/22
|25.4
|2.0
|7.87%
|0.0
|2021/04/23
|27.4
|1.6
|5.84%
|0.0
|2020/07/17
|20.0
|1.2
|6.0%
|0.0
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