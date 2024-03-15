美通膨數據令人失望 10年期公債殖利率升至單周新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-15 01:10

10 年期美債殖利率周四 (14 日) 達到一周來新高，此前美國勞工統計局 (BLS) 公布的生產者物價指數 (PPI) 增速超預期，削弱外界對聯準會 (Fed) 今年降息前景的信心。

美國 10 年期公債殖利率飆升 10 個基點至 4.29%，創 3 月 1 日以來新高。最初市場對 2 月 PPI 報告反應平淡，因為同日公布的 2 月零售銷售指標低於預期，抵銷通膨數據的影響。

圖：CNBC

市場對 Fed 降息預期減弱，預估利率變動的掉期合約反映 Fed 道年低降息幅度略低於三次 25 個基點 (1 碼)。這是 Fed 決策者自去年 12 月中以來的預估中值，但預測將於下周更新，債券投資人越來越擔心，頑強的通膨數據將導致 Fed 偏離鴿派的前景。這些合約仍充分反映 Fed 會在 7 月首次降息 1 碼。

哥倫比亞 Threadneedle 投資公司策略師 Ed Al-Hussainy 認為，2 月的通膨數據——包括 3 月 12 日發布的消費者物價指數 (CPI)——與 Fed 今年兩次降息一致。

此外，同日公布的初領失業金人數意外低於市場預期，展現強勁的就業市場，這份報告與超預期的 PPI、低於預期零售銷售數據成為 Fed 降息路上的障礙。