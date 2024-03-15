路透：拜登下周於亞利桑那州宣布向英特爾補貼數十億美元

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-15 04:24

路透援引兩位知情人士說法稱，美國總統拜登 (Joe Biden) 和商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 計劃下周在亞利桑那州宣布向英特爾 (INTC-US) 提供數十億美元補貼的消息。

一位知情人士表示，在亞利桑那州的錢德勒 (Chandler) 設有晶片廠的英特爾，也邀請客戶和供應商參加這項活動。

針對上述報導，英特爾拒絕置評。

美國試圖透過 2022 年通過的《晶片法案》(CHIPS Act) 來提高國內半導體產能。該法案提供 527 億美元的補貼，其中包含 390 億美元的半導體生產補助和 110 億美元的研發補助。

根據半導體產業協會 (SIA) 數據，美國在全球的半導體產能市占率，已從 1990 年的 37%，到 2020 年下滑至 12%，其目標是擺脫對亞洲的依賴。

亞利桑那州也是關鍵的政治搖擺州，正在和川普競選連任的拜登，希望能在 11 月的大選拿下該州。