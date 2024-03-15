路透：拜登下周於亞利桑那州宣布向英特爾補貼數十億美元
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-15 04:24
路透援引兩位知情人士說法稱，美國總統拜登 (Joe Biden) 和商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 計劃下周在亞利桑那州宣布向英特爾 (INTC-US) 提供數十億美元補貼的消息。
一位知情人士表示，在亞利桑那州的錢德勒 (Chandler) 設有晶片廠的英特爾，也邀請客戶和供應商參加這項活動。
針對上述報導，英特爾拒絕置評。
美國試圖透過 2022 年通過的《晶片法案》(CHIPS Act) 來提高國內半導體產能。該法案提供 527 億美元的補貼，其中包含 390 億美元的半導體生產補助和 110 億美元的研發補助。
根據半導體產業協會 (SIA) 數據，美國在全球的半導體產能市占率，已從 1990 年的 37%，到 2020 年下滑至 12%，其目標是擺脫對亞洲的依賴。
亞利桑那州也是關鍵的政治搖擺州，正在和川普競選連任的拜登，希望能在 11 月的大選拿下該州。
除了英特爾以外，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在 2020 年宣布在亞利桑那州鳳凰城設廠，英特爾也在去年公布錢德勒的擴廠計畫。後者此前宣布將斥資 200 億美元在俄亥俄州奧爾巴尼 (Albany) 設廠，但《華爾街日報》(WSJ)上月報導指出，該工程最快 2026 年底才能完工。
- 最低50美元即可參與!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇