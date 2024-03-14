〈美股早盤〉多項經濟數據出爐 交易員堅持降息押注 主要指數漲跌不一

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-14 21:48

美國最新公布的上月生產者物價指數 (PPI) 超預期攀升，接棒日前消費者物價指數 (CPI) 報告表明通膨升溫，另外上月消費者支出比預期弱、上周初領失業金人數低於預期，一連串經濟數據出爐後仍未改投資人押注聯準會 (Fed) 將在未來幾個月降息，主要指數周四 (14 日) 漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 1.8%。

美國周四公布多項經濟數據憂喜參半，透露 Fed 今年能夠降息，但可能不會急著進行。

具體來看，受到能源與食品價格推動，美國 2 月 PPI 超預期年增 1.6%、核心 PPI 月增幅也加速成長，接棒日前 CPI 的報告持續打壓降息預期。

作為 Fed 下周貨幣政策會議前的最後一份通膨報告，2 月 PPI 數據進一步證明通膨依然高漲且降溫之路崎嶇，支撐 Fed 不急著降息的立場。

另一方面，美國商務部同日公布數據顯示，2 月零售銷售月增率自前值 - 1.1% 升至 0.6%，市場預期為 0.8%；2 月核心零售銷售月增率報 0.3%，低於市場預期的 0.5%，前值為 - 0.8%。

就業市場方面，上周初領失業金人數報 20.9 萬，低於市場預期的 21.8 萬，也不及前值 21 萬；上周續領失業金人數報 181.1 萬，低於市場預期的 190 萬，但仍高於 179.4 萬。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示：「在這一連串經濟數據中，沒有任何內容能為下周的 Fed 貨幣會議提供任何新內容。」「我們的一個觀察結果是，第一季零售銷售的速度暗示停滯性通膨的幽靈，但還不足以得出任何廣泛的結論。」

截至台北時間周四（14 日）22 時許：

焦點個股：

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤股價上漲 7.11%，至每股 18.38 美元

美國散戶股票交易軟體羅賓漢 (Robinhood Markets) 周四盤前股價飆漲逾 12%，原因是該公司先前公布報告顯示 2 月託管資產 (Assets under custody, AUC) 強勁成長，表明加密貨幣和股票交易的復甦持續提振營運成長。

思科 (CSCO-US) 早盤股價上漲 0.18%，至每股 50.20 美元

思科以 280 億美元收購網路安全公司 Splunk 案，周三 (13 日) 獲得歐盟反壟斷機構的無條件批准。歐盟監管機構表示，它們沒有看到任何競爭問題。

Dollar General(DG-US) 早盤股價上漲 2.35%，至每股 161.88 美元

Dollar General 周四預測全年銷售額將高於華爾街的預期，因為更多受通膨影響的客戶會採購更便宜的雜貨和必需品，導致其股價在盤前飆升逾 6%。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PPI 年增率報 1.6%，預期 1.1%，前值 1.0%

美國 2 月 PPI 月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月核心 PPI 年增率報 2.0%，預期 1.9%，前值 2.0%

美國 2 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.5%

美國 2 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.8%，前值 - 1.1%

美國 2 月核心零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值 - 0.8%

美國上周初領失業金人數報 20.9 萬，預期 21.8 萬，前值 21 萬

美國上周續領失業金人數報 181.1 萬，預期 190 萬，前值 179.4 萬

華爾街分析：