美上周初領失業金人數意外下滑至20.9萬 就業市場仍強

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-14 23:50

美國勞工部周四 (14 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至 20.9 萬，低於市場預期的 21.8 萬，也低於前值 21 萬，表明就業市場強勁、企業裁員水準較低。

美國上周初領失業金人數意外下滑。(圖：ZeroHedge)

截至 3 月 9 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.9 萬人，低於市場預期的 21.8 萬人，較修正後前值 21 萬人減少 1 千人，4 周移動平均值報 20.85 萬人。

截至 3 月 2 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 181.1 萬人，較修正後前值 179.4 萬人增加 1.7 萬人，低於市場預期的 190 萬人，4 周移動平均值報 179.925 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

美國勞工部修改 2019 年至 2023 年初領失業金和續領失業金的數據，同時還實施新的模型，對今年的失業金人數進行季節性調整，而且修訂 2019 年至 2023 年這兩個系列的季節性因素。值得注意的是，過去 3 個月的續領失業金人數大幅下調。

過去 3 個月的續領失業金人數大幅下調。(圖：ZeroHedge)