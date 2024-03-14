美2月零售銷售月增0.6% 低於預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-14 23:00

美國零售銷售在今年 1 月大幅下滑後，2 月增幅不及市場預期，凸顯外界對消費者支出持久性的擔憂。

美國商務部周四 (14 日) 公布數據顯示，2 月零售銷售月增 0.6%，低於市場預期的 0.8%，前值自 - 0.8% 下修至 - 1.1%；不包含汽車在內的零售銷售在 2 月成長 0.3%，1 月前值自 - 0.5% 下修至 - 0.8%。

美國零售銷售在今年 1 月大幅下滑後，2 月增幅不及市場預期。(圖：ZeroHedge)

另外，2 月剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心零售銷售月增率報 0.3%，低於市場預期的 0.5%，前值自 - 0.6% 下修至 - 0.8%，顯示第一季迄今的經濟活動較為疲軟。

報告顯示，13 個產業中有 8 個產業成長，其中建材商店和汽車經銷商增幅最大，為 5 月以來最大。家具商店、健康和個人護理、服裝和電子商務商店的支出下降。

報告顯示，13 個產業中有 8 個產業成長，其中建材商店和汽車經銷商增幅最大。(圖：ZeroHedge)

商務部的這份報告表明，隨著就業市場開始降溫、信貸管道變得更加有限、物價持續上漲，消費者對物價越來越敏感，而聯準會 (Fed) 近期的經濟褐皮書調查也得出相同結果。

儘管目前通膨進展緩慢，但多數經濟學家和企業預料物價壓力將繼續回落，這可能有助於在短期內支撐支出。市場分析指出，報告進一步證明美國消費者正在耗盡其儲蓄，並在利率仍然很高的情況下對借貸保持謹慎。

目標百貨 (TGT-US)(Target Corp.) 營運長兼臨時財務長 Michael Fiddelk 在上周財報電話會議上表示：「通膨降溫是本季零售業的關鍵字，這對消費者來說是件好事。」