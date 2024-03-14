華為去年全年全球收入人民幣逾7,000億 成長超過9%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-14 15:29

中國華為 2024 年合作夥伴大會周四（14 日）在深圳登場，常務董事汪濤在主題演講中表示，去年全年全球收入達到人民幣（下同）逾 7,000 億元，成長超過 9%。

據《券商中國》報導，汪濤周四說，經過多年艱苦努力，華為經受住了嚴峻考驗。去年華為整體經營穩健，全球銷售收入超過 7,000 億元，其中華為中國區的企業業務收入成長逾 25%。

汪濤指出，華為始終保持研發強力投入，透過技術創建立產品和解決方案的競爭力。2021 年～2023 年，這三年的研發投入佔收入的比重都超過 20% ，去年研發投入總額更位居全球前五名。

「當然，能取得這樣的增長，僅靠華為自身的努力是不夠的，華為企業業務的合作夥伴已經超過了 4 萬家，同比增長超過 15%。也正是我們廣大合作夥伴的支持與信任，構築了我們企業業務持續發展的牢固基石。」汪濤表示。

汪濤在演講中回顧了 2023 年華為按三類市場拓展夥伴客戶方面取得的成效。

在 NA（大型政企客戶）市場，中國區收入增長逾 20%，新發布 69 個行業解決方案，累計賦能 898 家專業化夥伴，新獲取 2.3 萬華為認證。

在商業市場，中國區收人成長超過 100％，新發布 72 個場景化解決方案，累計 7000 + 商業市場夥伴。

在分銷市場，幫助中國區夥伴 SO 增長 20％，上市 287 款華為坤靈產品，上線首個在線交易平台，累計發展了 600 + 分銷金牌、6700 + 分銷精英夥伴。