華為孟晚舟發表新年致辭 鴻蒙5.0以上終端設備超過3,600萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-30 10:49

中國華為周二（30 日）發表 2026 年新年致辭，題為《追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山》，輪值董事長孟晚舟表示，過去這一年華為協助電信公司建設 5G-A 網路，為 6,000 萬用戶提供極速網路連接體驗。

華為輪值董事長孟晚舟。（圖：Shutterstock）

孟晚舟說，在生態夥伴的支持下，鴻蒙生態體驗加速從「可用」到「好用」，鴻蒙 5.0 以上終端設備超過 3,600 萬；鯤鵬已發展 6,800 多家合作夥伴、380 萬開發者，openEuler 系操作系統累計裝機量超過 1,600 萬套；昇騰已發展 3,000 多家合作夥伴、400 萬開發者，Atlas900 超節點規模服務於網路、金融、電力等行業，共同構牢算力根基。

孟晚舟提到：「面向未來，智慧化變革浪潮奔湧，這是我們面臨的長期戰略機遇。」