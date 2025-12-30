search icon



華為孟晚舟發表新年致辭 鴻蒙5.0以上終端設備超過3,600萬

鉅亨網編譯鍾詠翔

中國華為周二（30 日）發表 2026 年新年致辭，題為《追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山》，輪值董事長孟晚舟表示，過去這一年華為協助電信公司建設 5G-A 網路，為 6,000 萬用戶提供極速網路連接體驗。

cover image of news article
華為輪值董事長孟晚舟。（圖：Shutterstock）

孟晚舟說，在生態夥伴的支持下，鴻蒙生態體驗加速從「可用」到「好用」，鴻蒙 5.0 以上終端設備超過 3,600 萬；鯤鵬已發展 6,800 多家合作夥伴、380 萬開發者，openEuler 系操作系統累計裝機量超過 1,600 萬套；昇騰已發展 3,000 多家合作夥伴、400 萬開發者，Atlas900 超節點規模服務於網路、金融、電力等行業，共同構牢算力根基。


孟晚舟提到：「面向未來，智慧化變革浪潮奔湧，這是我們面臨的長期戰略機遇。」

孟晚舟寫道，時不我待，智慧時代的新征程已經開啟。「過去的成功並非未來的航標，我們深信，在充滿不確定性的智慧化遠航中，最終的勝利，屬於那些敢於挺身而出、勇於自我批判的奮鬥者。」


