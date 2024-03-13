美股重點新聞摘要2024年03月13日

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 08:20

今日操盤前瞻

EIA 能源展望報告

日本勞資談判

歐元區 1 月工業生產指數

通膨難降！Fed 在 6 月前利率可能按兵不動 降息步伐成焦點

根據路透周二 (12 日) 報導，美國連續兩個月通膨超預期升溫，實際上關閉了聯準會 (Fed) 在 6 月之前升息的大門，而且 6 月之後連續降息的可能性也越來越小。閱讀全文...

OPEC 堅持石油需求成長觀點 上調今年全球經濟成長預測

石油輸出國組織 (OPEC) 周二 (12 日) 公布最新月報顯示，該組織仍保持對今、明年全球石油需求強勁成長預測，還進一步提高全球今年經濟成長預期，表示有更大進步空間。閱讀全文...

軟銀禁售期滿 安謀股價仍上漲 市場迎接更多交易活動

由軟銀集團支持的半導體公司安謀控股 (ARM-US) 周二股價上漲 2.18% 至每股 129.50 美元，係因軟銀的股票禁售期滿，市場準備迎接其交易活動增加。閱讀全文...

迎接 AI 時代 IBM 傳於行銷和通訊部門裁員