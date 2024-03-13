軟銀禁售期滿 安謀股價仍上漲 市場迎接更多交易活動

鉅亨網編譯許家華 2024-03-13 06:47

由軟銀集團支持的半導體公司安謀控股 (ARM-US) 周二股價上漲 2.18% 至每股 129.50 美元，係因軟銀的股票禁售期滿，市場準備迎接其交易活動增加。

IPO 股票通常設有「禁售期，可長達 6 個月，禁止公司內部人士和早期投資者在公司上市後立即出售股票，這通常會限制可公開交易的股票數量。若在禁售期後早期投資者仍持有股票，可能表示早期投資者認為公司具備增長潛力，股價會維持穩定或上漲，是買入股票的適當時機。

自 9 月 IPO 以來，安謀的流通股中只有 9.5% 可供交易，周二其禁售期滿後，將允許更多投資者減持股份。根據 LSEG 數據，軟銀持有安謀 90% 股權或約 9.3 億股。

LSEG 數據顯示，安謀周二股票交易量約為 1810 萬股，而該股 25 日移動平均交易量約為 2850 萬股。可供交易的股票數量少，可能會導致其大幅波動。

自 2 月公布的季度業績超出分析師預期以來，受人工智慧運算客製化晶片設計需求增加的推動，安謀股價已飆升 68%。