〈美股盤後〉美CPI未影響降息預期 標普登新高 輝達領費半強彈逾2%
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-13 04:56
美國最新通膨數據，未能澆熄投資人對聯準會 (Fed) 在未來幾個月降息的期望，美股周二 (12 日) 集體收紅，在甲骨文 (ORCL-US) 等科技股領漲下，標普 500 指數收盤登上歷史高位。輝達 (NVDA-US) 勁揚逾 7%，帶動費半止步連二跌。
周二收盤，道瓊指數漲逾 200 點或 0.6%，收報 39,005.49 點，標普 500 指數和那斯達克綜合指數分別收紅 1.1% 和 1.5%，費半收高逾 2%。根據 Dow Jones Market Data，三大指數均創下 2 月 22 日以來最大單日漲幅。
「科技七巨頭」(Magnificent Seven)漲勢凌厲，其中又以輝達領先，微軟 (MSFT-US) 和 Meta(META-US)分別收高 2.66% 和 3.34%。對人工智慧 (AI) 的強勁需求，使甲骨文獲利超出預期，帶動股價上漲 12%。
經濟數據方面，美國勞工部統計局指出，2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，年增 3.2%，Dow Jones 訪調經濟學家預期分別為 0.4% 和 3.1%。排除能源和食品成本後，2 月核心 CPI 月增 0.4%，略高於市場預期的 0.3%。
CPI 數據出爐後，股市一度震盪，隨後出現反彈。
芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，投資人現在認為 Fed 將在 6 月首次降息的機率為 70%，在 CPI 報告發布前，機率為 71%，幾乎沒有變化。最新生產者物價指數 (PPI) 將於本周稍晚出爐。
人們普遍預期，聯準會將在 3 月 19 日至 3 月 20 日召開會議時連續五度維持利率不變。投資人將大部分注意力集中在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的季度預測上，包含新的就業和通膨數據是否帶來任何改變。
美國政府最新發行的債券激起投資人低迷的興趣後，美債殖利率上揚，抵銷上周跌幅，10 年期美債殖利率小幅上升至 4.155%。
美股周二 (12 日) 主要指數表現：
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