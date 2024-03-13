OPEC堅持石油需求成長觀點 上調今年全球經濟成長預測

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 02:00

石油輸出國組織 (OPEC) 周二 (12 日) 公布最新月報顯示，該組織仍保持對今、明年全球石油需求強勁成長預測，還進一步提高全球今年經濟成長預期，表示有更大進步空間。

根據報告，OPEC 維持今明兩年全球石油供需的基本預測不變，預估今年全球石油消費量將每日「強勁」成長 200 萬桶，達到創紀錄的每日 1.045 億桶。

這一成長速度遠遠高於許多觀察人士與交易員的預期，其中包括沙烏地阿美 (Aramco)，該公司預估今年需求每日成長 150 萬桶。

另外，經濟進一步成長可能給石油需求帶來額外推動力。OPEC 對今年的石油需求成長預測已高於國際能源署 (IEA)，兩者在需求觀點上的分歧超過至少 16 年來新高。

OPEC 在報告中表示，到去年底，經濟成長「強勁動力」預估會延續至今年上半年，並上調 2024 年經濟成長 0.1 個百分點。該組織在報告中表示，雖然一些下行風險仍在，但從今年初開始的預期態勢延續，將給今年全球經濟成長帶來額外的成長動力。

該組織指出，印度、中國和美國在 2024 年和 2025 年的經濟成長軌跡可能會超出目前的預期。

OPEC 自去年 7 月首次做出今年石油需求預測以來，一直堅持相同的成長數字。中東衝突和供應中斷支撐今年油價，儘管隊持續高利率的擔憂也有所影響。

OPEC 在報告中提到 2 月油價上漲是由於石油市場基本面繼續走強，與此同時地緣政治局勢也提供支撐。該組織目前預估，受到今年整體通膨放緩的預期支撐下，今年全球經濟成長率將達 2.8%、明年則維持在 2.9% 的預測。

該組織說：「預估國內政治和地緣政治的發展可能不會對經濟成長態勢產生重大影響。」