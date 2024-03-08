彭博：華為中芯7奈米晶片 採用應材、科林研發設備生產

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-08 09:43

先前未經報導的資訊顯示，中國依舊無法完全取代生產半導體等先進產品所需的部分外國零件和設備。中國已將技術自主化作為國家優先戰略，而華為在發展晶片設計和生產技術方面，也獲得北京政府的強力支持。

針對上述報導，中芯和華為代表未回應置評請求。應材和負責出口管制事宜的美國商務部工業與安全局拒絕發表評論。

華為去年推出的旗艦新機 Mate 60 Pro 系列，在當地掀起一波搶購潮。Mate 60 Pro 系列的處理器晶片採用中芯 7 奈米製程，對中國來說為本土晶片生產領域的一大進展。

包含中微半導體設備、北方華創在內等中國領先晶片設備業者，仍在苦苦追趕美國同業，但他們所提供的產品仍不夠全面或精細。與領先業界的 ASML 相比，中國最大光刻機開發商上海微電子的設備也落後好幾代。

一些知情人士指出，在美國 2022 年 10 月對中國實施出口禁令之前，中芯就事先取得這些美國設備。在出口規範生效並禁止美國工程師為中國部分晶片商提供服務後，應材和科林研發開始撤出派往中國的員工，ASML 也要求美國員工停止和中國客戶合作，但荷蘭和日本工程師依舊可為中國的設備提供服務，這讓美國感到非常苦惱。

儘管如此，美國商務部官員表示，他們還沒有看到證據顯示中芯具備量產 7 奈米晶片的能力，ASML 執行長 Peter Wennink 也認同這個看法。

Wennink 在 1 月底向彭博表示，若中芯想要在缺乏 ASML 極紫外光刻機的情況下推動技術發展，這家中國晶片製造商將因技術挑戰而無法大規模生產晶片。