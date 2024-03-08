拜登國情咨文：堅決援烏、維持台海穩定、籲調升企業稅率

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-08 12:16

美國總統拜登和前總統川普有望在今年底的總統大選再次碰頭，拜登 (Joe Biden) 於周四 (7 日) 晚間發表任內最後一次國情咨文，針對援烏立場、藥品價格、台海安全以及調升企業稅率等議題表達看法。

堅守援烏立場

拜登在演說開始後表達他的援烏立場，強調不會在俄烏戰爭上屈服，將堅持捍衛民主，要求國會通過更多對烏軍援。

他說：「自從林肯總統和內戰以來，自由和民主從未像今年這樣在國內受到攻擊。在海外，俄羅斯總統普丁正在大舉入侵烏克蘭，並在整個歐洲和其他地區製造混亂。若這裡有人認為普丁會在烏克蘭停下動作，我向你保證，他不會的。」

拜登說：「我要向普丁傳遞的訊息很簡單。我們不會走開，我們不會低頭，我不會屈服。」

打擊高昂藥價

面對高昂的藥品價格，拜登將設定控制藥價的全面性目標，包含將所有美國人民的處方藥費用上限限制在每年 2000 美元，並在未來十年對 500 種藥品進行價格談判，尤其是老年族群依賴的藥品，如心臟病、癌症和糖尿病。

拜登說：「這不僅是為老年人省錢，同時也為納稅人省下資金，減少了 1600 億美元的聯邦赤字，因為醫療保險將不再需要向大型製藥公司支付過高的價格。現在是時候更進一步，賦予醫療保險在未來十年內壓低 500 種藥物價格的談判能力了，這不只可以拯救生命，還可為納稅人省下 2000 億美元。」

提議上調企業稅率

拜登希望將企業最低稅率從 15% 調升至 21%，最高稅率從 21% 上調至 28%。他還提議將企業庫藏股稅率從 1% 進一步提高至 4%。

作為《通膨削減法案》的一部分，拜登將最低企業稅納入立法，瞄準利用各種減免或扣除額來減輕稅務負擔的公司，因為有證據顯示數十家美國大型公司正在利用這些手段逃避稅額。

拜登的提議和競爭對手川普完全相反，川普在競選過程中呼籲將企業稅率進一步調降至 15%，並完全廢除企業最低稅。

維護台海安全

拜登在本次首度於國情咨文演說提及台海安全，表示反對中國不公平的經濟行為，並重申美方一貫立場，表示正在維護台灣海峽的和平與穩定。