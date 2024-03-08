〈紐約匯市〉鮑爾放鴿 DXY貶至六周低點 日元匯價登一個月新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-08 06:00

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 距離取得足夠信心，相信通膨將達到 2% 目標，並開始降息已經不遠，美元指數周四 (7 日) 跌至逾六周低點。與此同時，日元兌美元匯價勁揚近 1%，創一個月新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.53%，報 102.82，為 1 月 24 日以來最低。

鮑爾周四於參議院銀行委員會聽證會上表示：「我們正在等待對通膨持續上升至 2% 更有信心那刻的到來，當我們確實得到這種信心時，開始放寬限制將會是適當的，這樣我們才不會將經濟推入衰退。」

鮑爾表示，未來幾個月仍有可能降息，但前提是有進一步證據顯示通膨下滑。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，鮑爾似乎比昨天更加鴿派。投資人對股票等風險資產的興趣日益濃厚，也對美元造成打擊。

歐元漲逾 0.4% 至 1.0945 美元，為 1 月 16 日以來最高。

歐洲央行 (ECB) 周四坦承通膨有所降溫，但仍宣布維持利率不變。歐元起初走低，隨後反彈，兌美元匯價創下約一個月來最大單日漲幅。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在記者會上表示：「我們在實現通膨目標方面實現良好進展，我們也因此更有信心，但目前信心仍不夠。」雖然決策官員沒有在本次會議上討論降息問題，但拉加德說，他們正要開始討論放寬限制性政策立場。

CIBC 北美外匯策略主管 Bipan Rai 指出，這類討論顯示歐洲央行愈來愈接近撤回刺激措施的起點。

儘管如此，MonFX 外匯分析主管 Simon Harvey 認為，歐元周四走強與美元普遍走軟有關，而非投資人對歐元態度出現重大轉變。

美元兌日元重貶 0.9% 至 148 日元，為一個月以來最低。

日本央行決策委員中川順子 (Junko Nakagawa) 周四表示，日本經濟正穩步朝向可持續實現 2% 通膨目標的方向發展。

CIBC 的 Rai 表示，因市場參與者大幅放空日元，任何及即使是溫和支撐日元的消息，都可能導致日元大幅波動。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，截至 2 月 27 日當周，投機人士的日元淨空頭部位為 132,705 份合約，為六年多來最大。

英鎊連五個交易日上漲，升 0.6% 至 1.2808 美元，登逾兩個月高點。英國財政大臣亨特 (Jeremy Hunt) 近日在春季預算報告中提出一系列減稅措施，但未給市場帶來太多驚喜。

加密貨幣方面，比特幣低於本周稍早創下的歷史新高，但仍上漲 1.3% 至 67,369.9 美元。

截至台灣時間周五 (8 日) 約 6:00 價格: