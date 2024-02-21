路透：華為推出Mate 60 Pro後 美國瞄準中芯國際制裁

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 20:52

路透周三 (21 日) 援引知情人士消息報導，拜登政府正在加大對中芯國際 (0981-HK) 的制裁力道，切斷其最先進的工廠從美國進口更多產品的機會。此前中芯國際替華為 Mate 60 Pro 手機生產高階晶片。

據悉，去年底美國商務部向中芯國際的美國供應商發出數十封信函，暫停對中芯國際最先進工廠出售產品的許可。

路透報導提到，目前沒有發現證據表明英特格違反任何美國法律或法規。英特格表示，公司是根據有效的出口許可證出貨，而且在收到美國商務部暫停向中芯國際出口產品的許可後便停止出貨。

據了解，英特格生產過濾器、氣體、化學物質和處理晶圓的產品，晶圓是製造晶片的基石。該公司表示會監控並遵守影響晶片產業的國際貿易「快速發展的監管要求」。

對於上述報導，中芯國際沒有回應置評請求，華為、白宮和商務部則拒絕置評。

中國駐華盛頓大使館發言人表示:「這是徹頭徹尾的經濟欺凌，將不可避免地適得其反。」「我們敦促美方停止過度渲染國家安全概念，停止濫用國家權力打壓中國企業。」

美國商務部的舉措表明，拜登政府已經對中芯國際採取行動，因為共和黨對中國鷹派人士要求阻止美國技術流向該公司，並降低其製造複雜晶片的能力。

報導指出，這種壓力自 8 月以來一直在增加，當時受到製裁的中國電信巨擘華為推出了一款搭載先進晶片的新手機震驚全球。華為 Mate 60 Pro 被視為中國技術復興的象徵，儘管華府一直在努力削弱其生產先進半導體的能力。

這款手機也促使拜登政府進行審查，以了解驅動其晶片背後的細節，這是中國迄今為止生產的最先進的半導體。

批評人士說，商務部這一輪措施不夠深入。美國眾院外委會主席麥考爾 (Michael McCaul) 說，商務部應該更早採取行動。他在本月發給路透的一份聲明中補充說：「這是 (國安局) 的失職行為，讓人們進一步懷疑其履行國家安全使命的能力。」