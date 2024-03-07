2檔重磅級新ETF注入台股千億活水 專家看好舊ETF抬轎效應

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 12:07

加權指數屢創新高，靠攏 2 萬點大關，56 檔台股 ETF 跟著水漲船高，00919、00929、00927、00923、0056 等高達 36 檔 6 日收盤創高，其中，00919 更是連續 11 個交易日寫新猷，規模突破 1500 億大關。接下來還有 2 檔重磅級 ETF 上市，專家認為，若規模不斷成長，就要不斷買進其指數的成分股，而原先高重疊性的 ETF 就有可能同步拉抬行情、坐等抬轎。

台股近期不斷創新高，投資人開始有居高思危投資卻步的疑慮，對此，財富管理業者表示，投資台股 ETF 已成新國民運動，現在市場最熱的莫過於募集中的 00939 與 00940，據悉，兩檔高股息 ETF 募集金額合計達千億以上的佳績，且持續增加中。

進一步觀察兩檔的預估前十大持股來跟 00919 持股比對，得到的結果是兩檔的前十大持股與 00919 的持股重疊性高達七成與八成，由此推斷，千億以上的資金活水將有機會為 00919 的持股抬轎，讓 00919 股價不只可望持續創高到 3 月 18 日除息前，甚至在 00919 除息後還繼續往填息之路抬轎，54 萬受益人將同步受惠。

不敗教主陳重銘老師在粉專發文表示，投資 ETF 就算兩檔持有相同的成分股，因買進的時間點不同，也會造成不同的結果，甚至新上市的 ETF，還會幫舊的抬轎。

他以 00919 與 00940 為例，解釋說明「指數跟成分股」的重要性，從投信官網查資料，可以看出兩檔 ETF 的第一大持股都是長榮 (2603-TW)，00919 為 12.5%，00940 則是 9.2%，00919 成立以來不斷買進長榮但股價相對偏低，且還領過長榮的股利，而長榮目前股價超越 170 了，所以 00940 勢必買得更貴。