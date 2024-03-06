台股還在創高 外資卻反手賣超11億元 轉向掃貨美債ETF

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-06 19:54

台股今 (6) 日上漲 112.53 點，收 19499.45 點續創高，但外資終止連四買，縮手賣超 11.18 億元，其中，大砍群益台灣精選高息 (00919)2.3 萬張，轉向買進復華台灣科技優息 (00929)3.4 萬張及國泰永續高股息 (00878)2.25 萬張，並同步掃貨多檔美債 ETF。

三大法人來看，外資賣超 11.18 億元、自營商同步賣超 16.16 億元、投信買超 26.41 億元，三大法人合計賣超 0.91 億元。外資台指期淨多單微減 10 口，未平倉 3333 口。

現貨方面，外資今日除了大砍 00919 外，其餘賣超多為大型電子股，包括群創 1.7 萬張、緯創 1.18 萬張、佳世達 7616 張、華泰 7437 張、力積電、光寶科各逾 5000 張；傳產則有中鋼 6358 張、陽明 8759 張、長榮航 8339 張、華航 7710 張。

外資買超方面，除了 00929、00878 外，也大買統一美債 20 年 4 萬張、元大美債 20 年 1.55 萬張、國泰 20 年美債 7345、統一美債 20 年 6970 張，以及元大台灣 50(0050) 6686 張等 ETF。