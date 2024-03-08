〈焦點股〉台股噴上2萬點 00878僅花8個交易日完成填息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-08 10:46

國際 38 婦女節，台股飆破 2 萬點，全民歡聲雷動，上班族及家庭主婦最愛持有的「國民 ETF」─ 國泰永續高股息 (00878-TW) 歷經 8 個交易日後，今 (8) 日順利完成填息，盤中上漲近 1%，最高來到 22.54 元。

根據集保結算所大數據平台統計，00878 受益人數再次突破新高，超過 123 萬人，近一個月增加逾 5 萬人，是受益人數增加最多的 ETF。2 月受益人數增加第二名的 ETF 為國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW)，單月增加超過 3.7 萬人，奪得債券 ETF 人氣王。

00878 於 2 月 27 日除息，每股配發 0.4 元，股息將於 3 月 25 日發放，今天已經完成填息。

受益人數即將追上中鋼的 00878 是採季配息，本次配 0.4 元超越百萬股民期待，00878 歷次填息快速，2023 年至今的填息紀錄，去年 2 月 6 天，5 月、8 月則用 3 天、11 月是 4 天即完成填息，是需要靈活現金流的小資族、退休族長抱首選。