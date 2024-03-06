高股息ETF受益人達427萬人 3月6檔除息秀受矚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 10:44

台股強勢走揚，突破 19400 點大關，台積電也飆出 738 元新天價，帶動國內 ETF 市場買氣熱絡，目前台股掛牌的高股息 ETF 共有 17 檔，各具其特色，3 月將有 6 檔進行除息交易。

根據最新集保戶股權分散統計，截至 3 月 1 日，國內 56 檔台股 ETF，總受益人數達 645.9 萬人，其中以高股息 ETF 最受投資人矚目，總受益人數就高達 427.1 萬人。

永豐 ESG 低碳高息 ETF 經理人張怡琳表示，過去早期的高股息 ETF，純粹以殖利率作為成分股篩選要求，聚焦在高股息標的，隨著全球綠色投資議題成為投資人關注焦點，進而改良出除了殖利率以外，也考量成分股的 ESG 評分。

張怡琳指出，近期受到全球 2050 年淨零碳排目標，企業不得不面臨低碳轉型，以確保具備綠色競爭力，因此更演化出第三代兼具低碳、ESG、高息三大要素的高股息 ETF，讓投資人聚焦息收標的同時，也能兼顧永續、低碳商機。