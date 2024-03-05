鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至8.97元，預估目標價為222元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.14元下修至8.97元，其中最高估值12.45元，最低估值5.25元，預估目標價為222元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.45(12.45)
|21.3
|12.58
|最低值
|5.25(5.25)
|8.74
|12.58
|平均值
|8.84(9.02)
|14.91
|12.58
|中位數
|8.97(9.14)
|16.02
|12.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|134,096,000
|158,253,770
|158,158,230
|最低值
|113,492,900
|129,896,000
|158,158,230
|平均值
|119,327,560
|147,869,750
|158,158,230
|中位數
|117,184,730
|150,352,930
|158,158,230
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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