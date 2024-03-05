鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.12元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.04元上修至8.12元，其中最高估值8.6元，最低估值6.71元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|8.6(8.6)
|10.52
|最低值
|6.71(6.71)
|9.2
|平均值
|7.97(7.97)
|9.67
|中位數
|8.12(8.04)
|9.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|13,100,000
|13,884,000
|最低值
|12,164,000
|13,381,000
|平均值
|12,588,110
|13,721,720
|中位數
|12,518,000
|13,810,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.5
|17.98
|15.49
|7.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,584,909
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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