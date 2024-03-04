〈台股盤後〉台積電射出穿雲箭 電子權值股齊推指數收漲369點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 14:06

台股今 (4) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 走強之下，全局由電子股擔綱演出，市場資金並全力擁抱 PCB、光通訊、網通等括相關族群，收盤指數大漲點，市場專家指出，台股量能並沒有失控，大盤震盪走堅格局不變。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，國際股市表現不弱，台股大盤已站上所有均線之上，而技術指標也有利多方操作，在類股輪漲格局之下，台股仍將有震盪走堅的表現 。

同時，今天台北股匯齊揚，台北股市早盤強漲近 400 點、再創盤中新高，台幣兌美元早盤也是走升格局，中午則升值 7.4 分，暫收 31.532 元。

台股集中市場大盤今日早盤開盤開在 18952.69 點，最高 19333.39 點，最低 18952.69 點，以 19305.31 點作收，較昨日上漲 369.38 點或 1.95%，市場成交值爲 4853.84 億元。

而高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW) 走揚，但景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步收紅。