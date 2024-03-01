還能再漲！Okta前景樂觀 未若同業感受「客戶支出疲勞」股價飆漲近23%

鉅亨網編譯許家華 2024-03-01 08:24

身分驗證解決方案業者 Okta (OKTA-US) 周四 (29 日) 股價飆漲近 23%，係因市場和分析師樂見其穩健的業績和樂觀的前景， 美國銀行全球研究也罕見地將該股評級上調兩級至「買進」。

該公司周三收盤後發布財報，並預期本財年 (2025 年 1 月止) 營收範圍中值 25 億美元的預期，這不僅高於該公司管理層先前預期，根據 FactSet，這也超過華爾街共識預期的 24.8 億美元。

儘管 Okta 去年年底系統遭駭，用戶資料遭竊，但其執行長 Todd McKinnon 表示，大客戶需求仍然強勁，且並未感受到客戶的「支出疲勞」。上周同業 Palo Alto Networks (PANW-US) 稱客戶有支出疲勞的情形。

Okta 周四大漲 22.91%，收每股 107.30 美元，創 2022 年 12 月以來最大單日漲幅。

FactSet 數據顯示，美銀分析師 Madeline Brooks 對 Okta 股價走勢最為樂觀。她周四將該股評級自「賣出」上調兩級至「買進」，目標價更是幾乎翻倍至 130 美元，為迄今分析師中最高估價。Brooks 在其報告中寫道，她已不那麼擔憂該公司新顧客的成長以及現有基地的飽和度。

業績公佈後，至少其他 6 家賣方研究公司提高該股的目標價。

Needham 分析師 Alex Henderson 維持「買進」評級，但周四將目標價自 105 美元上調至 130 美元，隱含漲幅約 20%。

他認為 Okta 2025 財年的財測較為保守，市場將給予更高的企業價值與銷售額 (EV/S) 估值。

古根漢的 John DiFucci 給予「買進」評級，並將目標價自 110 美元提高至 120 美元，係基於管理層調升自由現金流利潤率預期這一點。該公司管理層預期，2025 財年營收將有 21% 轉化為自由現金流，自先前預估的 19% 比例上升。

FactSet 數據顯示，總體而言，追蹤 Okta 股票的分析師中沒有人建議出售該股票，60% 分析師建議續抱，而 40% 分析師建議買進。

Okta 第四財季 (1 月止) 財報關鍵數據 vs 華爾街共識