路透：蘋果避開高關稅 從印度空運150萬台iPhone到美國

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-11 02:00

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路透周四 (10 日) 援引知情人士消息報導，為應對美國總統川普對中國進口商品徵收的高達 125% 關稅，美國科技巨擘蘋果 (AAPL-US) 包機從印度往美國運送 600 頓 iPhones，或多達 150 萬台手機運往美國，以避免高額關稅衝擊。

報導指出，蘋果自 3 月以來，已動用至少 6 架次大型貨機，每架載重約 100 噸，從印度南部坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 清奈 (Chennai) 起飛，運送 iPhone 至美國洛杉磯、芝加哥、紐約及舊金山等主要城市。此次空運作業的背後，是蘋果花費約 8 個月規劃並推動「綠色通道」(Green Corridor)，將印度機場海關清關時間從 30 小時縮短至 6 小時，以加速出貨。

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消息人士指出，此次空運行動是為「搶在新關稅生效前先行進口」，以避免美方對中國製產品加徵的 125% 關稅。相比之下，印度製 iPhone 僅面臨 26% 進口稅，但目前川普政府已宣布針對部分國家的關稅措施暫停 90 天，但中國製品並不在此範圍內，因此來自其他國家的進口壓力劇增。

為配合蘋果的策略，鴻海 / 富士康 (2317-TW) 位於清奈的工廠目前也已改為周日加班生產，使產能增加 20%。該廠 2024 年生產約 2,000 萬台 iPhone，包括 iPhone 15 與最新的 iPhone 16 型號。

根據市場研究機構 Counterpoint 的數據，目前約有五分之一銷往美國的 iPhone 來自印度，其餘仍由中國供應。但隨著蘋果加速供應鏈多元化布局，印度的重要性正持續提升。蘋果目前在印度已有三座主要工廠，並另有兩座正在興建中，由鴻海與印度塔塔集團 (Tata) 共同運營。

根據商業進出口資料，鴻海今年 1 月與 2 月自印度出口至美國的 iPhone 總值分別達 7.7 億與 6.4 億美元，遠高於前四個月的 1.1 億至 3.3 億美元範圍。