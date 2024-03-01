達里歐：美股未處於投機泡沫 七巨頭稍貴但沒有貴過頭

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-01 08:32

橋水基金 (Bridgewater) 創辦人、億萬富豪達里歐 (Ray Dalio) 認為，美國股市並未陷入投機泡沫，「科技七巨頭」(Magnificent Seven)雖然稍微貴了些，但沒有過頭。

達里歐依據估值、情緒、新買家等標準對市場的泡沫狀況進行衡量。他周四 (29 日) 發文表示：「當我利用這些標準進行評估時，美股看起來並沒有那麼泡沫化，就連一些漲幅最大並受媒體關注的類股也是一樣。」

對人工智慧 (AI) 的熱情，帶動標普 500 指數躍上歷史高點後，如今標普 500 月線已連續四個月收紅。在科技七巨頭的帶動之下，強烈不斷的漲勢令部分市場人士擔憂這波牛市的可持續性。

達里歐認為，雖然七巨頭的估值稍微貴了一些，但並不過份。

他說：「七巨頭的股價有點泡沫，但並非完全泡沫化。」但他也說，若生成式 AI 未能達到市場已定價的影響，則仍有可能出現重大修正。

達里歐將 AI 寵兒輝達 (NVDA-US) 和 1990 年代末網路泡沫時期的思科 (CSCO-US) 進行比較，他認為雖然兩者的股價軌跡相似，但現金流的路徑卻截然不同。