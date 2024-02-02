科技業持續裁員！Zoom裁員150人或約2%人力 Okta砍7%人力

鉅亨網編譯許家華 2024-02-02 08:03

Zoom (ZM-US) 周四 (1 日) 證實將裁員約 150 人，比例不到 2% 人力。

Zoom 發言人證實並稱：「公司定期評估團隊，確保與公司策略一致。因應裁員工作，公司正重新調整職位，提高員工職能，並繼續在未來的關鍵領域進行招募。」

Zoom 補充，裁員並非全公司範圍，今年公司將繼續招聘人工智慧 (AI)、銷售、產品和跨營運部門的職位。

科技圈離職統計網站「Layoffs.fyi」數據顯示，截至周四，開年以來已有 100 家以上科技公司裁員，合計裁員 3 萬人。1 月是科技業裁員最繁忙的一個月。

微軟 (MSFT-US) 1 月在遊戲部門裁員 1900 人；谷歌(GOOGL-US) 表示將全公司裁員數百個職位；亞馬遜 (AMZN-US) 已在 Prime Video、MGM Studios、Twitch 和 Audible 部門進行裁員。

無獨有偶，雲端軟體供應商 Okta (OKTA-US) 周四也宣布縮編，預計裁員 400 人或約 7% 人力。

新冠疫情崛起的 Zoom 也因疫情消退而股價走跌，今年迄今下跌近 10%，較 2020 年 10 月的歷史高點下跌近 90%。