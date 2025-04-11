耶魯大學：川普關稅暫停措施對美國進口稅率影響有限

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-11 03:00

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耶魯大學研究人員周四 (10 日) 表示，儘管美國總統川普宣布暫停部分高額關稅，但這一措施對於降低美國的整體進口稅率影響甚微，並未顯著改變他所施加的高關稅水準。

川普日前宣布，將對先前實施的全球關稅中的最高稅率進行為期 90 天的暫停。這項暫停旨在讓各國有機會談判以達成較低的長期稅率。根據這一決定，大多數美國貿易夥伴的進口稅將重置為 10%。然而，同時川普也將對中國的報復性關稅提高至 125%，並且 25% 的關稅仍然適用於來自加拿大和墨西哥的進口商品，以及汽車、鋼鐵和鋁等商品。

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耶魯大學的預算實驗室 (Yale Budget Lab) 指出：「美國消費者面臨的整體平均有效關稅率為 25.3%，這是自 1909 年以來新高。」該機構還表示，即便在消費模式轉變後，平均關稅率仍將達到 18.1%，這將是自 1934 年以來的最高水準。

耶魯的研究還強調，儘管川普的關稅暫停帶來短期的調整，但美國的關稅政策整體仍對進口商品產生了極大的影響。這些變動反映了截至 4 月 9 日的所有美國關稅及外國報復措施，包括川普新宣布的 4 月 9 日關稅修正。