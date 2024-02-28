〈美股早盤〉投資人靜待最新通膨數據出爐 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-28 22:49
美股主要指數周三 (28 日) 開低，市場消化憂喜參半的經濟數據，同時靜待明天即將公布的重磅通膨指標，此外也留意央行官員發表談話，尋找有關利率前景的線索。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 180 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 90 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1%。
美股開盤前主要指數期貨小幅走跌，此前報告顯示，美國去年年底經濟擴張速度有所放緩，個人消費支出依舊強勁，但庫存水準下修。分析師認為，報告中一些細節如企業投資和消費者耐久財支出，透露經濟環境比預期還要弱。
另一方面，美國去年第四季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率小幅上修至 2.1%，略高於市場預期與初值的 2.0%，凸顯通膨壓力依然存在。該數據也將證明近期美國聯準會 (Fed) 官員的言論，即決策者不急著降息。
Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示：「近期的數據只是噪音，除了對極短期市場走勢的影響外，應該被忽略。我們對明天將公佈不個人消費支出數據更感興趣。」
其他消息方面，比特幣交易價格在周三升破 6 萬美元，為兩年多來首見，投資人越來越樂觀認為，對這種數位貨幣的需求越來越大。自從現貨比特幣 ETF 在 1 月 11 日開始交易以來已吸引逾 60 億美元資金，推升比特幣價格今年迄今上漲 40% 以上。比特幣上次價格達到 6 萬美元是在 2021 年 11 月，同月還達到 6.9 萬美元價格的歷史新高。
截至台北時間周三（28 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 213.49 點或 0.55%，暫報 38,758.92 點
- 那斯達克綜合指數下跌 64.18 點或 0.40%，暫報 15,971.12 點
- 標普 500 指數下跌 13.59 點或 0.27%，暫報 5,064.59 點
- 費半下跌 56.49 點或 1.21%，暫報 4,598.41 點
- 台積電 ADR 下跌 0.53% 至每股 127.91 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.295%
- 紐約輕原油上漲 0.65% 至每桶 79.38 美元
- 布蘭特原油上漲 0.51% 至每桶 84.08 美元
- 黃金下跌 0.04% 至每盎司 2,043.30 美元
- 美元指數升至 103.990
焦點個股：
百度 (BIDU-US) 早盤股價下跌 5.24%，至每股 106.47 美元
中國網路搜尋引擎巨擘百度周三美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，儘管在人工智慧 (AI) 和廣告業務推動下該季營收年增 6%，但仍略低市場預期，而該季獲利大減 48%，跌幅大於市場預期，凸顯培訓和研發 AI 以抵禦同業挑戰的成本不斷攀升。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.31%，至每股 200.34 美元
特斯拉執行長馬斯克周三在社群媒體平台 X 發文表示，Roadster 電動跑車有關生產設計預計於今年底完成並亮相，並計畫在 2025 年交付。特斯拉最早在 2017 公開 Roadster 的計畫，原定於 2020 年推出，但隔年馬斯克以全球供應鏈遇瓶頸為由，將 Roadster 推出時間延至 2023 年，然而去年他又再次延至 2024 年，如今終於有新進展。
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.28%，至每股 182.11 美元
根據外媒報導，蘋果宣布取消內部名稱為「泰坦計畫」(Project Titan) 的電動車 (Apple Car) 研發計畫，長達近十年的心血付之一炬，令其近 2,000 名員工感到驚訝。隨著人工智慧 (AI) 的熱浪席捲，蘋果不得不積極備戰 AI 領域，許多「泰坦計畫」(Project Titan) 的員工將被轉移到 John Giannandrea 領導下的 AI 部門。
今日關鍵經濟數據：
- 美國去年第四季 GDP 季增年率修正值報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.3%
- 美國去年第四季消費者支出季增年率修正值報 3.0%，預期 2.7%，前值 2.8%
- 美國去年第四季 PCE 季增年率修正值報 1.8%，預期 1.5%，前值 1.5%
- 美國去年第四季核心 PCE 季增年率修正值報 2.1%，預期 2.0%，前值 2.0%
- 美國 1 月批發庫存月增率初值報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.4%
華爾街分析：
隨著標普500指數最近突破5,000點並持續創下歷史高點紀錄，不少華爾街機構近期進一步上調了該指數的年底目標位。最近，巴克萊銀行就將其年底目標價從4,800點上調至5,300點，因預期美股將繼續受益於大型科技公司的豐厚盈利和美國經濟出人意料的優異表現。 但也許最值得注意的是，該機構並不排除出現比5,300點更好的情況。巴克萊銀行美國股票策略主管Venu Krishna指出，如果大型科技公司的獲利持續超出預期，那麼該公司認為標普500指數有可能達到6,050點。
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