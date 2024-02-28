〈美股早盤〉投資人靜待最新通膨數據出爐 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-28 22:49

美股主要指數周三 (28 日) 開低，市場消化憂喜參半的經濟數據，同時靜待明天即將公布的重磅通膨指標，此外也留意央行官員發表談話，尋找有關利率前景的線索。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 180 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 90 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1%。

美股開盤前主要指數期貨小幅走跌，此前報告顯示，美國去年年底經濟擴張速度有所放緩，個人消費支出依舊強勁，但庫存水準下修。分析師認為，報告中一些細節如企業投資和消費者耐久財支出，透露經濟環境比預期還要弱。

另一方面，美國去年第四季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率小幅上修至 2.1%，略高於市場預期與初值的 2.0%，凸顯通膨壓力依然存在。該數據也將證明近期美國聯準會 (Fed) 官員的言論，即決策者不急著降息。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示：「近期的數據只是噪音，除了對極短期市場走勢的影響外，應該被忽略。我們對明天將公佈不個人消費支出數據更感興趣。」

其他消息方面，比特幣交易價格在周三升破 6 萬美元，為兩年多來首見，投資人越來越樂觀認為，對這種數位貨幣的需求越來越大。自從現貨比特幣 ETF 在 1 月 11 日開始交易以來已吸引逾 60 億美元資金，推升比特幣價格今年迄今上漲 40% 以上。比特幣上次價格達到 6 萬美元是在 2021 年 11 月，同月還達到 6.9 萬美元價格的歷史新高。

截至台北時間周三（28 日）22 時許：

焦點個股：

百度 (BIDU-US) 早盤股價下跌 5.24%，至每股 106.47 美元

中國網路搜尋引擎巨擘百度周三美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，儘管在人工智慧 (AI) 和廣告業務推動下該季營收年增 6%，但仍略低市場預期，而該季獲利大減 48%，跌幅大於市場預期，凸顯培訓和研發 AI 以抵禦同業挑戰的成本不斷攀升。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.31%，至每股 200.34 美元

特斯拉執行長馬斯克周三在社群媒體平台 X 發文表示，Roadster 電動跑車有關生產設計預計於今年底完成並亮相，並計畫在 2025 年交付。特斯拉最早在 2017 公開 Roadster 的計畫，原定於 2020 年推出，但隔年馬斯克以全球供應鏈遇瓶頸為由，將 Roadster 推出時間延至 2023 年，然而去年他又再次延至 2024 年，如今終於有新進展。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.28%，至每股 182.11 美元

根據外媒報導，蘋果宣布取消內部名稱為「泰坦計畫」(Project Titan) 的電動車 (Apple Car) 研發計畫，長達近十年的心血付之一炬，令其近 2,000 名員工感到驚訝。隨著人工智慧 (AI) 的熱浪席捲，蘋果不得不積極備戰 AI 領域，許多「泰坦計畫」(Project Titan) 的員工將被轉移到 John Giannandrea 領導下的 AI 部門。

今日關鍵經濟數據：

美國去年第四季 GDP 季增年率修正值報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.3%

美國去年第四季消費者支出季增年率修正值報 3.0%，預期 2.7%，前值 2.8%

美國去年第四季 PCE 季增年率修正值報 1.8%，預期 1.5%，前值 1.5%

美國去年第四季核心 PCE 季增年率修正值報 2.1%，預期 2.0%，前值 2.0%

美國 1 月批發庫存月增率初值報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.4%

華爾街分析：