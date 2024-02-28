FTC阻止克羅格與艾伯森合併 有利沃爾瑪

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-28 19:30

市場人士表示，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 阻止雜貨商克羅格 (KR-US) 以 250 億美元收購艾伯森 (Albertsons Companies Inc)(ACI-US) 的交易可能會讓沃爾瑪 (WMT-US) 受益。作為市場主要競爭對手，沃爾瑪與供應商的密切關係已經使其相對於其他連鎖店具有價格優勢。

根據 CFRA Research 的數據，2022 年沃爾瑪占有美國食品雜貨市場 24%。沃爾瑪打算專注於將雜貨價格保持在盡可能低的水平，其高層在財報電話會議上表示，此舉有助於沃爾瑪繼續吸引購物者進入其 4700 家美國商店。

零售顧問公司 Strategy Resource Group 總經理佛利金格 (Burt Flickinger) 表示，FTC 以反壟斷為由對克羅格收購艾伯森公司提出質疑，「只會讓沃爾瑪變得更強大」。並表示，如果在 FTC 的挑戰下交易失敗，生產汰漬洗滌劑和好奇紙尿褲等消費品的公司將繼續「被沃爾瑪綁住」。

沃爾瑪投資人、亨廷頓私人銀行資深研究分析師克林克 (David Klink) 表示，「政府事實上是在幫助沃爾瑪這個根深柢固的競爭對手，不讓其他競爭對手大到足夠來挑戰它。」

伯恩斯坦分析師在周二 (27 日) 的報告中寫道，即使 FTC 的訴訟可能會將完成時間拖延 6 個月，但他們對交易完成仍持「謹慎樂觀」態度。

根據 Bernstein 的研究，光是全美 10 家連鎖店：沃爾瑪、克羅格、好市多 (COST-US)、艾伯森、山姆會員店、Publix、Ahold-Delhaize、Dollar General (DG-US)、Target (TGT-US) 和 Aldi，就控制了 2021 年美國食品雜貨市場總量的 60%。

代表小型獨立食品零售商和批發商的貿易組織全國雜貨商協會 (NGA) 表示，四大食品零售商沃爾瑪、克羅格、好市多和艾伯森利用市占率「排除」供應商、農民和牧場主，從而達成交易將更高的價格轉移到較小的商店。

持有寶潔和億滋股份 (Mondelez)(MDLZ-UD) 的 Parnassus Investments 投資組合經理克拉伯 (Robert Klaber) 表示，如果發生這種情況，這項合併交易的失敗可能對包裝食品製造商有利，因為將擁有更多的買家。

商店數量是沃爾瑪可能獲得優勢的另一個領域。

為了解決某些地區商店重疊的問題，克羅格和艾伯森已同意將 413 家商店出售給 C&S Wholesale Grocers，其中 104 家位於華盛頓州，占總數的三分之一。

但根據州總檢察長對合併提出的訴訟，沃爾瑪在華盛頓僅經營 52 家超級購物中心和 4 個社區市場。同時，沃爾瑪計劃未來 5 年內開設 150 家新店，並於今年在 47 州和波多黎各翻新 650 家新店。沃爾瑪尚未透露將開設和翻新的所有門市。

一般來說，沃爾瑪傾向於在 25000 至 30000 人的社區經營 4 個沃爾瑪超級中心。佛利金格表示，在加州，沃爾瑪每 10 萬人只有一個超級中心，顯示那裡還有擴張的空間。

FTC 的訴訟也造成了干擾，尤其是對於克羅格收購後面臨不確定未來的艾伯森員工來說。D.A. Davidson 分析師貝克表示，「我們經常看到這種情況：當收購方和目標陷入困境時，就會失去很多人才。」

自疫情爆發以來，沃爾瑪與競爭對手的價格差距以及路邊提貨和送貨選項，也吸走了競爭對手更多高端客戶。他說，克羅格和艾伯森將不得不「迎頭趕上」。

CFRA Research 分析師桑達蘭 (Arun Sundaram) 表示，針對合併的長期不確定性也可能阻礙艾伯森在成長方面的規劃，而沃爾瑪的銷售業績則繼續表現強勁。在最近的財報中，克羅格的美國可比銷售額下降 0.6%，艾伯森成長 2.9%，沃爾瑪成長 4%。

克羅格和艾伯森警告，合併受阻將獨厚亞馬遜和沃爾瑪。