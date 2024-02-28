比亞迪加大新車款折扣力道 加劇中國電動車市場價格戰

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-28 20:30

根據路透周三 (28 日) 報導，中國電動車巨擘比亞迪 (1211-HK) 推出價格更低的新款漢 (Han) 轎車與唐(Tang)SUV，進一步加深在全球最大電動車市場上曠日持久且殘酷的價格戰，折扣幅度甚至比 2023 年版本車款還大。

根據路透估算，新推出的漢轎車有插電式混合動力和純電兩款，新的唐 SUV 則是混合動力車款，兩款車的售價將比先前版本低 10.35% 至 14.3%。

另外，該公司上周甫推出的新款海豚 ((Dolphin) 掀背車和新款插電式混合動力轎車 Qin Plus DM-i，這兩款售價都較低。

路透估算，比亞迪把 Qin Plus 純電動車和混合電動車的售價分別下調 15% 與 20%，而這兩款車型在 2023 年的售價分別下調 8% 和 11%。上述電動車售價表明比亞迪在大多數車款上的折扣力道都比去年更大。

去年唐混合動力車的售價與 2022 年相比沒有變化，當時比亞迪推出該車款的冠軍版，不過今年新款唐混合動力車的售價卻便宜 14%。

另一面，比亞迪推出仰望 (Yangwang)、方程豹(Fangchengbao) 等新品牌進軍高檔市場，其中日前推出的仰望 U9 售價為人民幣 168 萬元起(合約 23.3 萬美元)。