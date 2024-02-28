〈財報〉AI支出侵蝕獲利 百度上季業績憂喜參半

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-28 21:20

中國網路搜尋引擎巨擘百度周三 (28 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，儘管在人工智慧 (AI) 和廣告業務推動下該季營收年增 6%，但仍略低市場預期，而該季獲利大減 48%，跌幅大於市場預期，凸顯培訓和研發 AI 以抵禦同業挑戰的成本不斷攀升。

截稿前，百度 (BIDU-US) 周三美股盤前 ADR 下跌 1.21%，每股暫報 111 美元；百度 (9888-HK) 港股同日收跌 1.75%，報每股 106.60 港元。

根據財報，百度去年第四季 (截至去年 12/31) 營收年增 6% 至人民幣 349.51 億元 (以下單位皆同)，略低於市場預期的 350 億元；淨利報 25.99 億元，年減 48%，低於市場預期，不過這在很大程度上是由於優先股權益會計的損失；該季非通用會計準則(Non-GAAP) 淨利年增 44% 至 77.55 億元。

圖：百度財報

有分析師指出，市場普遍預估，儘管文心一言 (ERNIE Bot) 生成 AI 工具貢獻大，但今年百度的獲利成長將放緩至 4.6%，原因是 AI 業務的推廣和投資成本不斷上升損害利潤率。預料百度的 AI 業務今年將持續虧損，中國企業界日益謹慎的態度可能影響其核心搜尋業務的獲利。

此外，百度去年第四季經調整後每股美國存託憑證 (ADS) 獲利為 21.86 美元，遠超前一年同期的 15.25 元，也高於分析師平均預期的 17.87 元。除去愛奇藝以外的百度去年第四季核心營收為 274.9 億元，略高於市場預期的 273.1 億元，年增 7%、該季經調整後營益報 70.8 億元，超出市場預期的 67.1 億元。

按全年來看，百度去年營收年增 9% 至 1,345.98 億元，歸屬百度淨利 (Non-GAAP) 年增 39% 至 287 億元。

圖：百度核心業務財報

去年第四季百度在 AI 投入上持續加碼，該季季銷售成本達 174 億元，年增 3%，主要因為與智慧雲端業務的成本上升；銷售及管理費用為 59 億元，與去年同期相比大致相同。

另外該季研發費用為 63 億元，年增 11%，百度解釋，研發費用成長主要是由於支援生成式 AI 研發投入的伺服器的折舊開支及伺服器機架費增加。

值得注意的是，受惠旗下產品及服務的全面 AI 原生化重構，加上去年線下相關產業廣告市場宏觀需求復甦，百度核心部門表現穩健，去年第四季實現線上行銷收入 192 億元，年增 6%；包含智慧雲端業務在內的百度核心非網路行銷收入為 83 億元，較去年同期成長 9%。

圖：百度財報