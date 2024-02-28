鉅亨網編譯段智恆 2024-02-28 19:51

比特幣交易價格周三 (28 日) 連續第五天飆漲近 6 萬美元，受日前現貨比特幣 ETF 逾 30 億美元累積交易量推動需求，比特幣在 2 月上漲近 40%，將是自 2020 年 12 月以來的最大單月漲幅。

比特幣價格大漲原因除了現貨比特幣 ETF 推動需求外，一些交易員還指出，預估將於 4 月發生的比特幣「減半事件」(目的是減緩比特幣發行)，是引發反彈的一種新說法。此外，美國聯準會 (Fed) 今年可能降息的前景，刺激投資人對收益更高或波動更大資產的興趣。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣在過去 24 小時內上漲 5.0%，報 59,363.95 美元；第二大加密貨幣以太幣 24 小時內也上漲 2.8%，報 3,348.05 美元。本月流通的比特幣價值兩年來首次超過 2 兆美元，而該幣本身的價格在短短四個月內翻了一番。

另據 Coinglass 數據，自亞洲早盤以來，押注比特幣價格下跌的期貨交易獲得 2,500 萬美元的清算，這可能是導致比特幣價格飆升的原因之一。

與此同時，「恐懼與貪婪指數」—一種追蹤資產變動相對於內在基本面變化速度的情緒指標—周三達到 82 點，意味着極度貪婪，達到一年多來的最高水準。

該指數的評分範圍爲 0-100，其中 0 代表最恐懼，100 代表最貪婪。該指數的開發者表示，貪婪的環境被認為是興奮的跡象，這「意味着市場將出現調整」。

零售投資平台 eToro 的全球市場策略師 Ben Laidler 表示：「比特幣受到持續流入新現貨 ETF 的支持，以及 4 月減半事件和 6 月 Fed 降息的前景。」

加密顧問公司 Matrixport 在一份報告中寫道，綜合 ETF 買盤、比特幣 4 月減半、降息預期、美國大選等事件對加密市場的歷史影響，其預計比特幣價格有望在 3 月上漲至 6.3 萬美元。