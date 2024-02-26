波克夏控股漲勢可能會停滯 回購規模縮小

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 22:33

波克夏控股 (BRK.A-US)(BRK.B-US) 上周六 (24 日) 公布的財報顯示，受保險業務表現強勁和投資收益增加的推動，2023 年第 4 季稅後營運利潤成長 28% 至 85 億美元。

A 類股每股營運利潤成長 30% 至 5881 美元，比 FactSet 調查的分析師的預期高出約 3%；但超出預期的幅度小於第 3 季，當時營運利潤比預期高出近 15% 。

分析認為，今年以來波克夏股票的漲勢可能會在第 4 季財報公布後陷入停滯。

第 4 季 BNSF 和 BHE 的營運利潤下降，前者是一家貨物運輸公司，後者經營一系列電力公用事業、天然氣管道和房地產經紀業務。

在和財報一起發布的致股東信中，波克夏 CEO、93 歲的巴菲特談到上述兩家子公司 2023 年業績不及預期的問題。巴菲特表示，BNSF 業績不如預期主要是因為勞動成本上升；BHE 業績不如預期主要是因為山火對該公司位於美國西部的公用事業業務造成了損失。

2023 年 BNSF 營運利潤下降 14% 至 51 億美元。巴菲特在致股東信中寫道：「即使 BNSF 的貨運量和資本支出都超過北美其它五家主要鐵路公司，但自從我們收購以來，它的利潤率相對於這五家公司都有所下滑。 我相信我們龐大的服務領域是首屈一指的，因此，我們的利潤率比較能夠而且應該得到改善。」

BHE 的業績更差，去年營運利潤下降 40% 至 23 億美元。巴菲特指出，一些州的監管規定以及對抗氣候變遷的公用事業投資資本支出的必要性，正在影響投資回報。

波克夏旗下汽車保險公司 Geico 持續轉虧為盈，第 4 季承保業績表現強勁，但波克夏保險業務中的其他業務出現承保虧損。

第 4 季 Geico 承保利潤為 13 億美元，去年全年為 36 億美元，反映出保費的大幅上漲，2023 年增加了大約 17%，但去年 Geico 已生效並在有效期內保單的保費下降約 10%。Geico 市占率仍繼續流失至管理較出色的競爭對手 Progressive。

《巴隆周刊》估計，截至 2 月 12 日的第 1 季波克夏回購了約 6 億美元的股票，說明巴菲特可能認為波克夏的股票的目前不便宜。

這項回購規模小於去年第 4 季的 22 億美元。10-K 文件顯示，去年第 4 季波克夏以 A 類股每股約 53 萬美元的價格回購了股票。

上述回購價低於波克夏 A 類股上周五 (23 日) 收盤價 62 萬 8930 美元，當天該公司股價再次創下歷史新高。今年以來，波克夏 A 股上漲 16%，B 類股上周五收在 417.22 美元，今年來漲幅為 17%。相較之下，今年至今標普 500 指數的總回報率約為 7%。

鑑於目前波克夏股票強勁的上漲勢頭，第 1 季股票回購規模有可能低於 10 億美元。