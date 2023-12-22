波克夏本周再買逾3億美元西方石油股票 持股比重逼近28%

繼上周之後，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 公司再度買進西方石油 (OXY-US) 股票，目前持有股份已占該公司近 28% 股權。

根據周四 (21 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，波克夏在周二 (19 日) 至周四 (21 日) 斥資約 3.13 億美元，分批買進 520 萬股的西方石油股票，平均買進價格約每股 60 美元，使總持股數達到 2.437 億股，總價值 147 億美元。目前波克夏共持有西方石油 27.7% 的股份。

在中斷 1 個多月後，波克夏於上周恢復買進行動。西方石油 12 月 11 日宣布以 120 億美元收購頁岩油商 CrownRock 的交易後，波克夏上周以約 5.9 億美元的總價，買進超過 1000 萬股的西方石油。

自 2022 年初以來，巴菲特不斷加碼買進西方石油，且今年多半在每股 60 美元以下價格出手。西方石油周四收盤小漲 0.45%，收每股 60.44 美元。

由於波克夏持有這家能源公司超過 10% 的股票，因此必須按照規定在兩個工作天內申報對西方石油的持股變動。

巴菲特在 5 月的年度會議上表明，波克夏不會尋求完全控制西方石油，他對該公司在執行長霍魯布 (Vicki Hollub) 領導下的發展感到滿意。