股神巴菲特週二 (21 日) 於一封信中透露，波克夏海瑟威有「合適的執行長」來接替他，也有「合適的董事會」，暗示他的交班時刻即將到了。

被尊稱為奧馬哈「先知」的巴菲特罕見地向股東發出了一封信，堅稱自己 99% 以上的財富將在其去世後捐給慈善機構，而波克夏將繼續由合適的執行長管理。

他於信中表示:「我已經 93 歲了，感覺很好，但我確實意識到我正在打延長賽。」

接班時刻近了？股神巴菲特：波克夏有合適執行長接替我 (圖：shutterstock)

巴菲特是世界第五大富豪，擁有 1,205 億美元的財富，他自 1965 年以來一直經營波克夏，目前正逐漸捐出累積的幾乎所有財富。

波克夏於監管文件中表示，巴菲特已經向四個家族慈善機構捐贈大約 8.66 億美元的波克夏股票 。

文件中表示，巴菲特給以他已故第一任妻子命名的「蘇珊湯普森巴菲特基金會」捐贈了 150 萬股波克夏 B 股。

巴菲特還額外捐贈了 90 萬股 B 股，均分給 Sherwood 基金會 (巴菲特女兒蘇珊掌管的舍伍德基金會)、Howard G. Buffett 基金會 (巴菲特兒子霍華德運營的霍華德 ·G· 巴菲特基金會) 和 NoVo 基金會 (巴菲特兒子彼得夫婦運營的 NoVo 基金會)。

自 2006 年以來，巴菲特已向家族慈善機構和比爾及梅琳達蓋茲基金會捐贈了近 520 億美元的波克夏股票，後者總共收到了超過 390 億美元的股票。

關於接班人選

巴菲特早在 2 年前就欽點副董事長阿貝爾 (Greg Abel) 為接班人，今年五月初，在公司年度股東會上，執行長巴菲特再次向股東保證，他相信阿貝爾是正確的人選。兩人的投資哲學相似，巴菲特指出阿貝爾就是「升級版」的自己。

阿貝爾出生於加拿大，從亞伯特大學畢業後，便以會計師的身份進入職場，他在 2008 年至 2018 年之間擔任中美能源公司 (後更名波克夏能源公司) 的執行長，他在 2018 年成為波克夏主管非保險業務的副總裁，並躋身為波克夏董事會成員。

巴菲特曾於今年 5 月初年度股東會上再次保證，他相信阿貝爾是正確的人選，長期擔任波克夏董事的奧爾森 (Ron Olson) 當時表示，阿貝爾和巴菲特有密切合作多年的優勢，因此董事會對阿貝爾充滿信心，這種信任文化，將是阿貝爾接掌後最重要關鍵。不過，奧爾森稱，投資人不應該期望波克夏的領導層很快出現變化。

波克夏 B 股 (BRK.B-US) 週二收低 0.09% 至每股 361.00 美元，盤後其股價小跌 0.03%。