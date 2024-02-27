法拉第未來計劃以1比3反向股票分割 避免下市

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-27 00:40

電動車新創公司法拉第未來 (Faraday Future) 日前表示，該公司計劃進行三分之一的反向股票分拆，以重新符合上市要求。此次股票分割預估將於 2 月 29 日生效，這將是該公司在五個月內第二次進行反向股票分割。該公司去年由於現金短缺和供應鏈問題，市值蒸發近 99%。

截稿前，法拉第未來 (FFIE-US) 周一 (26 日) 早盤股價下跌 3.83%，每股暫報 0.0831。

那斯達克 (Nasdaq) 去年 12 月曾向這家總部位於加州的公司發出通知，警告在股價連續 30 個工作日低於該交易所 1 美元的最低交易價格後有被摘牌的風險。另外，電動車同行 Nikola(NKLA-US)的股價也低於 1 美元，面臨下市的風險，低於 2020 年 6 月上市後幾天達到的 80 美元的高峰。

根據研究公司 Canalys 1 月的預測，全球電動車市場的成長預估將從 2023 年的 29% 放緩至今年的 27.1%。法拉第未來在長達數年的生產延遲中苦苦掙扎，截至去年 9 月份的季度虧損為 7,805 萬美元。